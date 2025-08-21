MHADA Kokan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड के घरों के लिए लॉटरी; 5,285 फ्लैट्स के लिए करीब एक लाख आवेदन

MHADA Kokan Lottery 2025: महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) के कोकण मंडल द्वारा मुंबई के बाहर ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, टिटवाला और नवी मुंबई में 5,285 घरों और 77 प्लॉट के लिए लॉटरी निकाली जा रही है. इस लॉटरी को लेकर लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है. लॉटरी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 28 अगस्त है. लेकिन अब तक MHADA को 5,285 घरों के लिए मंगलवार तक करीब एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त
आवेदन के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. इसे देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम तिथि तक आवेदन की संख्या 1.25 लाख तक पहुंच सकती है. इच्छुक उम्मीदवार जो इन जिलों में घर खरीदने के इच्छुक हैं, वे MHADA की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद इसके बाद 29 अगस्त तक ऑनलाइन डिपाजिट राशि का भुगतान किया जा सकता है. यह भी पढ़े: MHADA Kokan Lottery 2025: मुंबई से सटे ठाणे समेत इन जिलों में म्हाडा का सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका, 5,285 फ्लैट्स के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी
आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र निवासी प्रमाण पत्र)
- निवास प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID आदि)
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
घरों की कीमत
म्हाडा कोकण बोर्ड के तहत इस घरों के लिए की कीमत ₹9.50 लाख से लेकर ₹85 लाख तक है. यदि आप इन घरों को खरीदने में रुचि रखते हैं, तो आपके पास अभी आवेदन करने का समय है.
आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत
लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी, और पहले इसकी अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 थी। अब इसे बढ़ाकर 28 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। इसके बाद 29 अगस्त तक अनामत राशि (EMD) जमा की जा सकती है.
18 सितंबर को होगी लॉटरी की घोषणा
आवेदन की प्रक्रिया के बाद पात्रता सूची जारी की जाएगी, और लॉटरी की घोषणा 18 सितंबर 2025 को ठाणे के डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में की जाएगी. लॉटरी की सूचना विजेता को फोन, मैसेज और इमेल के जरिए की जाएगी.