School Assembly News Headlines Today, 10 October 2025: स्कूल असेंबली के लिए महत्वपूर्ण समाचार हेडलाइंस, जानें 10 अक्टूबर के लिए देश, विदेश और व्यापार जगत से जुड़ी लेटेस्ट सुर्खियां

School Assembly News Headlines Today, 10 October 2025: स्कूल असेंबली में छात्रों को महत्वपूर्ण समाचार पढ़कर सुनाने से उनका सामान्य ज्ञान बढ़ता है और उनकी सोचने की क्षमता मजबूत होती है. आज की असेंबली में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार से जुड़ी खबरें साझा की जा सकती हैं. इनमें देश-दुनिया की ताजा घटनाएं, प्रमुख खेल आयोजनों के परिणाम व व्यावसायिक घोषणाओं की प्रमुख खबरें शामिल हैं. यह अपडेट छात्रों को जागरूक बनाती हैं और उन्हें दुनिया की समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 10 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल नौ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है.

राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है.

एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है; पहली उम्मीदवारों की सूची 13 अक्टूबर को जारी हो सकती है.

बिहार एसआईआर प्रक्रिया मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी.

तेलंगाना सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के तहत रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सीडीएससीओ ने देश भर के कफ सिरप निर्माताओं का व्यापक ऑडिट शुरू किया है, जिसमें सख्त गुणवत्ता जांच की जाएगी.

महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने किराया बढ़ाने और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल कर दी.

उत्तराखंड में टमाटर फ्लू के मामले बढ़ गए हैं, और विशेषज्ञ लोगों को इस वायरल संक्रमण से बचाव के उपाय करने की सलाह दे रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

हमास द्वारा गाजा शांति योजना को स्वीकार करने के बाद, इजराइल में लोगों ने युद्ध की समाप्ति का जश्न मनाया और सड़कों पर उतर आए.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के किसी भी शांति प्रयास का समर्थन करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रम्प की शांति योजना के पहले चरण का स्वागत किया, जिसमें इजराइल-हमास समझौता भी शामिल है.

प्रसिद्ध हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला.

चीन ने सुपरहार्ड, लिथियम बैटरी और दुर्लभ मृदा सामग्रियों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण की घोषणा की है.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

स्मृति मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

मोहम्मद सलाह के दो गोलों की बदौलत मिस्र ने जिबूती को 3-0 से हराकर 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया.

गूगल जेमिनी एआई ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप मैच की पिच रिपोर्ट जारी की और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को ₹5 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली; भेजने वाले ने डी-कंपनी से संबंध होने का दावा किया.

मनोरंजन समाचार (Entertainment News For School Assembly)

जावेद हबीब और उनके परिवार पर उत्तर प्रदेश में क्रिप्टो पोंजी घोटाला चलाने और 400 निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है. उनके खिलाफ 23 एफआईआर और एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने "डीडीएलजे" की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुंबई स्थित वाईआरएफ स्टूडियो का दौरा किया और एक सांस्कृतिक सहयोग की घोषणा की.

सैफ अली खान ने बताया कि उनके बेटे जेह और उनकी दादी भी चाकू से हुए हमले में घायल हुए थे. इस घटना को याद करते हुए वह भावुक हो गए.

व्यापार समाचार (Business News For School Assembly)

मुकेश अंबानी एक बार फिर फोर्ब्स रैंकिंग में शीर्ष पर रहे और 105 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि भारत में पहली बार किसी कंपनी ने ₹4 ट्रिलियन का सब्सक्रिप्शन आंकड़ा पार किया है.