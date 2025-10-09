Google भारत के इस शहर में करेगा 88,730 करोड़ रुपये का निवेश, लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरी

Google To Invest In India

Google Invest In India: भारत अब तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहा है, और इस दिशा में एक बड़ा कदम और बढ़ गया है. गूगल (Google) ने अमेरिका के बाद भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में बनेगा. इस पहल से भारत के डिजिटल विकास को नई ताकत मिलेगी और हर साल लाखों नए रोजगार पैदा होंगे.

गूगल का $10 बिलियन का निवेश

रिपोर्ट के अनुसार, गूगल लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 88,730 करोड़ रुपये) का निवेश करके 1 गीगावाट (Gigawatt) क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगा. इस निवेश से भारत में डेटा सुरक्षा, क्लाउड सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया जाएगा.

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जानकारी दी कि कुल 30 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल राशि 1.14 लाख करोड़ रुपये है. इन प्रस्तावों में आईटी, ईंधन, पर्यटन, अंतरिक्ष, फूड प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्रों के प्रोजेक्ट शामिल हैं. इन परियोजनाओं से राज्य में लगभग 67,000 नए रोजगार क्रिएट होने की संभावना है.

भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश

रिपोर्ट के अनुसार, रैडेन इन्फोटेक डेटा सेंटर (Raiden Infotech Data Center) के लिए 87,520 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव देश में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) माना जा रहा है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, ‘पिछले 15 महीनों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयास अब रंग ला रहे हैं. इससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे और आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे.’

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष परियोजना अधिकारी (Special Project Officer) नियुक्त किया जाएगा, जो उस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगा.

निवेश और रोजगार आंकड़े

अब तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (State Investment Promotion Board) की 11 बैठकों में 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं से लगभग 6.2 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. गूगल का यह विशाल निवेश भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. विशाखापत्तनम में बनने वाला यह हाइपरस्केल डेटा सेंटर भारत को वैश्विक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.