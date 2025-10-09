Tundla Overbridge Collapsed: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद (Firozabad Overbridge Collapsed) में बड़ा हदासा हुआ है. यहां टूंडला में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग (Delhi-Howrah Railway) पर एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गुरुवार रात अचानक ढह गया. पुल के नीचे काम कर रहे लगभग 8 से 10 मजदूर मलबे में दब गए, जबकि अन्य की तलाश जारी है. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि बचाव दल JCB की मदद से मलबा हटा रहे हैं. मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना का मुख्य कारण तकनीकी खराबी और नाले के किनारे बने एक खंभे का कमजोर होना हो सकता है.

यह ओवरब्रिज टूंडला शहर के मुख्य हिस्से को लाइनपार क्षेत्र से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था और पूरा होने पर, यह 50 से ज्यादा गांवों को सीधा संपर्क प्रदान करता. रेलवे, पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेज़ कर दिया है. ठेकेदार भाग गया है और अधिकारी मलबे में दबे अन्य मजदूरों की तलाश कर रहे हैं.

टूंडला जंक्शन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरा

