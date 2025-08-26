VIDEO: PM मोदी ने Ahmedabad में मारुति सुजुकी के e-Vitara का किया उद्घाटन, पहली कार को दिखाई हरी झंडी; करोड़ों की रेल परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन

Photo- @DDNewsHindi/X

Maruti Suzuki e-Vitara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Ahmedabad) ने आज, 26 अगस्त 2025 को अहमदाबाद स्थित मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट (Maruti Suzuki's Hansalpur Plant) में कंपनी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) 'ई-विटारा (E-Vitara)' को हरी झंडी दिखाई. इस अवसर को इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) और बैटरी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है. 'ई-विटारा' को जनवरी 2025 में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो (India Mobility Global Expo) में प्रदर्शित किया गया था और अब इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन आज, मंगलवार से हंसलपुर प्लांट में शुरू होगा.

मारुति सुजुकी के नए EV प्लांट का उद्घाटन

भारत में होगा 80% बैटरियों का निर्माण

पीएमओ के बयान के अनुसार, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड (Hybrid Battery Electrodes) का उत्पादन टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट (Lithium-ion Battery Plant) में होगा, जो तोशिबा, डेन्सो और सुजुकी के ज्वाइंट वेंचर (Toshiba, Denso and Suzuki Joint Venture) द्वारा संचालित है. इस पहल से 80 प्रतिशत से अधिक बैटरियों का निर्माण भारत में ही होगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सुजुकी ने 3.32 लाख गाड़ियां की एक्सपोर्ट

मारुति सुजुकी की भारतीय इकाइयों की कुल वार्षिक क्षमता 26 लाख इकाई है. वित्त वर्ष 2025 में, कंपनी ने घरेलू बाजार में 19.01 लाख वाहन बेचे और 3.32 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया. 'ई-विटारा' का उत्पादन और वैश्विक वितरण भारत को सुजुकी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बना देगा.

आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा देने की पहल

यह पहल सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे के विकास का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य शामिल है. ऐसे कदम हरित ऊर्जा और स्वदेशी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं.

करोड़ों की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे क्षेत्र में लगभग 1,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया. इसमें महेसाणा-पालनपुर रेलवे लाइन (Mahesana–Palanpur Railway Line) के 65 किलोमीटर लंबे दोहरे ट्रैक के लिए 530 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है. यह सुधार रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यात्री एवं माल ढुलाई को आसान बनाने में मदद करेगा.