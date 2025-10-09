लॉन्ग आइलैंड के स्वीटब्रायर नेचर सेंटर के बचावकर्मियों ने एक घायल मोनार्क तितली के नाजुक पंख का सफल प्रत्यारोपण किया, जिसके बाद तितली पहली की तरह उड़ने लगी. इस प्रत्यारोपण का वीडियो सामने आया है और लोगों का दिल छू रहा है. बता दें कि तितली का एक पंख टूट गया था, जिससे उसका उड़ना मुश्किल हो गया था और उसका जीवित रहना भी मुश्किल था. ऐसे में विशेषज्ञों ने एक मरी हुई मोनार्क तितली के पंख का उपयोग कर बेहद सावधानी से ‘विंग ट्रांसप्लांट’ किया. नेचर सेंटर ने सोशल मीडिया पर लिखा: "एक मृत तितली के पंख का उपयोग करते हुए, हमने उसे उसके टूटे हुए पंख से सावधानीपूर्वक जोड़ दिया और नाजुक मरम्मत की."परिणाम? आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि यह मोनार्क बदले हुए पंखों के साथ उड़ रही है." यह भी पढ़ें: Crocodile Attack in Odisha: ओडिशा के जाजपुर में मगरमच्छ ने महिला को खरासरोता नदी में घसीटा, डरावना वीडियो वायरल

मोनार्क तितली को मिला नया जीवन

