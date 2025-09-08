भारत में कब लॉन्च होगी वियतनाम की Vinfast VF6? दमदार फीचर्स और कीमत ने बढ़ाई टेंशन, जानें इस EV की खासियत

Photo- @AKSHANSHPATHAKK/X

VinFast VF6 Price India: वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी VinFast भारत में अपनी कॉम्पैक्ट SUV VF6 के लिए जोरदार तैयारी कर रही है. 16.4 लाख रुपये से शुरू होने वाली इस कार की कीमत ने ऑटोमोबाइल बाजार (Automobile Market) में तहलका मचा दिया है. खास बात यह है कि कंपनी इसके साथ मुफ्त चार्जिंग की सुविधा भी दे रही है. ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कई कंपनियां पहले से मौजूद हैं, VF6 अपने फीचर्स से प्रतिस्पर्धा को और भी कड़ा बनाने वाली है. डिजाइन के मामले में, VF6 पहली नज़र में ही प्रभावित करती है. इसकी लंबाई 4241 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 190 मिमी रखा गया है जो भारतीय सड़कों के लिए बेहतर है.

कंपनी का दावा है कि VF6 भारतीय खरीदारों के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक SUV साबित होगी। लॉन्च होने के बाद, यह गाड़ी EV बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

ये भी पढें: Ethanol in Petrol: सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल क्यों मिला रही है, क्या ये बेहद जरूरी है? पुरानी गाड़ियों के माइलेज को लेकर आया बयान

SUV VF6 की खासियत?

SUV VF6 में आगे की तरफ V-आकार की डिटेलिंग, पूरी चौड़ाई वाले DRLs और बड़ा लोगो इसे एक अलग पहचान देते हैं. 18-इंच के अलॉय व्हील और ढलान वाली छत इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. निर्माण गुणवत्ता भी उत्कृष्ट है और दरवाजे की आवाज से लेकर केबिन की सामग्री तक, सब कुछ प्रीमियम लगता है. इंटीरियर में एक बड़ा 12.9-इंच का टचस्क्रीन है जो ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है. ज्यादातर कंट्रोल स्क्रीन पर ही हैं. एक हेड-अप डिस्प्ले है, लेकिन कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है. केबिन दो रंगों में उपलब्ध होगा.

सुविधाओं की सूची लंबी है और इसमें कई उन्नत विकल्प शामिल हैं. जैसे पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, ADAS, सात एयरबैग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो-एप्पल कारप्ले.

तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा VF6

जगह की बात करें तो, आगे की सीटें आरामदायक हैं जबकि पीछे बैठने वालों के लिए लेगरूम औसत है. लंबे यात्रियों को थोड़ा तंग महसूस हो सकता है. सामान्य ज़रूरतों के लिए बूट स्पेस ठीक-ठाक है.

VF6 को तीन वेरिएंट - अर्थ, विंड और विंड इनफिनिटी में लॉन्च किया जाएगा. बेस मॉडल में 174 बीएचपी की मोटर और 59.6 kWh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 468 किमी तक चल सकती है. फास्ट चार्जिंग से 25 मिनट में 10 से 70% तक चार्ज हो सकती है. टॉप वेरिएंट में 200 बीएचपी की पावर और 463 किमी तक की रेंज है. इसकी कीमत 18.2 लाख रुपये तक जाती है, जो कई बड़ी कंपनियों के शुरुआती वेरिएंट से सस्ती है.