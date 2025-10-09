Nagpur: 'तार से बांधकर गला काटा, फिर चाकू से गोद डाला': फिल्म Jhund में Amitabh Bachchan के को-एक्टर रहे Babu Chhetri की बेरहमी से हत्या

Nagpur Babu Chhetri Murder (Photo Credits Pixabay/Rep)

Actor Priyanshu Kshatriya Murder Case: महाराष्ट्र के नागपुर (Nagpur Murder) से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां जरीपटका इलाके में 21 वर्षीय एक्टर प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ ​​बाबू छेत्री का खून से लथपथ शव मिला है. बाबू छेत्री फिल्म 'झुंड (Jhund' actor Dies)' में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ काम कर चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शव अधूरी इमारत में बरामद किया गया, जिसके हाथ-पैर बिजली के तारों से बंधे हुए थे. इसके साथ ही शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया था. पुलिस (Mumbai Police) ने बताया कि प्रियांशु की हत्या उसके एक दोस्त ध्रुव शाह (Dhruv Shah Arrested) ने की है.

दरअसल, शराब पार्टी (Wine Party) के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो मारपीट में बदल गया. गुस्से में आकर ध्रुव ने प्रियांशु पर चाकू से हमला कर दिया.

आरोपी ध्रुव शाह गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, भौंकते कुत्तों ने सबसे पहले आस-पड़ोस के लोगों को सचेत किया. जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने खून से लथपथ एक शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया. जरीपटका पुलिस स्टेशन (Jaripatka Police Station) की टीम ने घटनास्थल से चाकू बरामद किया और आरोपी ध्रुव शाह को गिरफ्तार कर लिया.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिस इमारत में शव मिला, वह लंबे समय से असामाजिक तत्वों का अड्डा बनी हुई थी.

कैसा था प्रियांशु का फिल्मी सफर?

प्रियांशु का सफर काफी फिल्मी रहा. लगभग चार साल पहले, निर्देशक नागराज मंजुले (Director Nagraj Manjule) ने उन्हें रेल की पटरियों के पास कोयला बेचते देखा था. उनकी सादगी और सहज व्यवहार से प्रभावित होकर, मंजुले ने उन्हें अपनी फिल्म "झुंड" में लिया. फिल्म में उन्होंने एक ऐसे चतुर युवक का किरदार निभाया था, जो फुटबॉल के जरिए जिंदगी की नई राह ढूंढ़ता है. इस भूमिका से उन्हें पहचान मिली और 25,000 रुपये का वेतन मिला.

चोरी-सेंधमारी के मुकदमे थे दर्ज

हालांकि, फिल्मों में काम करने के बाद भी, उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा. उन पर पहले मोबाइल चोरी और सेंधमारी जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे. हालांकि, उनके परिवार का कहना है कि पिछले दो सालों में उनमें काफी बदलाव आया है. उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे.