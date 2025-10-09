India Women vs South Africa Women, ICC Women's World Cup 2025 10th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 3 विकेट से हराया, नादिन डी क्लर्क ने खेली मैच जीताऊ पारी; यहां देखें IND W बनाम SA W मैच का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 10th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दसवां मुकाबला आज यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 2nd Test Match Key Players To Watch Out: कल से टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

Nadine de Klerk does it for South Africa as they defeat hosts India in a contest that went down to the wire in Visakhapatnam 🔥#CWC25 #INDvSA 📝: https://t.co/c02eALsp23 pic.twitter.com/ydYnI7LVP6 — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 9, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 55 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 49.5 ओवरों में 251 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 94 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ऋचा घोष ने 77 गेंदों पर 11 चौके और चार छक्के लगाए. ऋचा घोष के अलावा प्रतिका रावल ने 37 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायॉन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. क्लो ट्रायॉन के अलावा नॉनकुलुलेको म्लाबा, मारिज़ैन कप्प और नादिन डी क्लर्क ने दो-दो विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 252 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 58 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 48.5 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नादिन डी क्लर्क ने सबसे ज्यादा नाबाद 84 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान नादिन डी क्लर्क ने 54 गेंदों पर आठ चौके और पांच छक्के लगाए. नादिन डी क्लर्क के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 70 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. क्रांति गौड़ और स्नेह राणा के अलावा अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 251/10, 49.5 ओवर (प्रतिका रावल 37 रन, स्मृति मंधाना 23 रन, हरलीन देयोल 13 रन, हरमनप्रीत कौर 9 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 0 रन, दीप्ति शर्मा 4 रन, ऋचा घोष 94 रन, अमनजोत कौर 13 रन, स्नेह राणा 33 रन, क्रांति गौड़ नाबाद 0 रन और श्री चरणी 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (नॉनकुलुलेको म्लाबा 2 विकेट, तुमी सेखुखुने 1 विकेट, क्लो ट्रायॉन 3 विकेट, मारिज़ैन कप्प 2 विकेट और नादिन डी क्लर्क 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 252/7, 48.5 ओवर (लौरा वोल्वार्ड्ट 70 रन, ताज़मिन ब्रिट्स 0 रन, सुने लुस 5 रन, मारिज़ैन कप्प 20 रन, एनेके बॉश 1 रन, सिनालो जाफ़्टा 14 रन, क्लो ट्रायॉन 49 रन, नादिन डी क्लर्क नाबाद 84 रन और अयाबोंगा खाका नाबाद 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (क्रांति गौड़ 2 विकेट, अमनजोत कौर 1 विकेट, स्नेह राणा 2 विकेट, दीप्ति शर्मा 1 विकेट और श्रीचरणी 1 विकेट).

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.