India vs West Indies, 2nd Test Match Key Players To Watch Out: कल से टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Key Players To Watch: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Ahmedabad) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 2nd Test Match Winner Prediction: दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज हैं, इससे पहले शुभमन गिल ने इंग्लैंड में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन (ICC WTC 2025-27) में भी ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. इस सीरीज सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनमें केएल राहुल (KL Rahul), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) शामिल हैं. विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह टीम इंडिया की दूसरी टेस्ट सीरीज और पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 24 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

टीम इंडिया की तरफ से पहले टेस्ट में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए थे. एक बार फिर इन भारतीय बल्लेबाजों के पास रन बनाने की जिम्मेदारी होगी. वहीं, तेज गेंदबाजी का दारोमदार जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज के कंधो पर होगा. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी टैगनारिन चंद्रपॉल, और जॉन कैंपबेल के कंधो पर होगी. पहले टेस्ट में इस सलामी जोड़ी ने निराश किया था. टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में जेडेन सील्स भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करना चाहेंगे.

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इस साल टेस्ट में कमाल कर रहे हैं. शुभमन गिल ने सात टेस्ट की 13 पारियों में 64.38 की औसत के साथ सबसे ज्यादा 837 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस बीच चार शतक भी लगाए हैं. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सीरीज के पहले टेस्ट में कुल सात विकेट लिए थे. मोहम्मद सिराज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज जेडेन सील्स ने इस साल अब तक 24.23 की औसत से 17 टेस्ट विकेट लिए हैं.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (IND vs WI Key Players To Watch)

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal): टीम इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है, तो सलामी बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी. ऐसे में यशस्वी जायसवाल पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास काबिलियत है की वह तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दें. पहली पारी में यशस्वी जायसवाल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

केएल राहुल (KL Rahul): पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल का बल्ला चलना बेहद जरूरी है. केएल राहुल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और यदि वह तेजी से रन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो भारत आसानी से इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेगा.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja): टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी. नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से इंग्लैंड में बल्लेबाजी की, वैसे ही अगर इस सीरीज में भी रन बनाते हैं, तो टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतने से कोई नहीं रोक सकता हैं.

टैगेनारिन चंद्रपॉल (Tagenarine Chanderpaul): युवा बल्लेबाज टैगेनारिन चंद्रपॉल ने पिछले 10 मैचों में अपनी स्थिरता से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को मजबूती दी है. टैगेनारिन चंद्रपॉल ने 33.33 की औसत और 41.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 600 रन बनाए हैं.

शाइ होप (Shai Hope): वेस्टइंडीज के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज शाइ होप ने पिछले 10 मैचों में 36.5 की औसत और 70.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 584 रन बनाए हैं. शाइ होप की ताकतवर स्ट्रोक प्ले वेस्टइंडीज की मध्यक्रम को गहराई देती है.

जेडेन सील्स (Jayden Seales): वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज जेडेन सील्स ने पिछले 10 मैचों में 3.9 की इकॉनमी और 40.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 44 विकेट झटके हैं. जेडेन सील्स की सटीक यॉर्कर और तेज गेंदें विरोधी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 2nd Test Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज (WI Likely Playing XI): जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स और जोमेल वारिकन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.