Perplexity Comet Browser New Update: Perplexity AI ने अपने नए AI-पावर्ड ब्राउजर, Comet को दुनियाभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है. कंपनी के सीईओ, अरविंद श्रीनिवास (CEO Aravind Srinivas) ने 2 अक्टूबर, 2025 को ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि अब कोई भी Comet ब्राउजर डाउनलोड कर सकता है, चाहे वह फ्री यूजर हो या Pro और Max सब्सक्राइबर. Comet ब्राउजर विंडोज, मैक और iOS पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जबकि Android यूजर्स अभी इसके लिए Pre-Register कर सकते हैं. यह ब्राउजर न केवल एक Search Engine के रूप में, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी काम करता है.

इसके जरिए यूजर्स Web Search कर सकते हैं, Email Manage कर सकते हैं और कई तरह के काम Automate भी कर सकते हैं. कंपनी का दावा है कि Comet इंटरनेट के इस्तेमाल को और आसान और स्मार्ट बना देगा.

Comet ब्राउजर डाउनलोड के लिए उपलब्ध

Perplexity Comet ब्राउजर अपडेट

