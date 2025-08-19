ये AI Fiesta क्या है, यहां ChatGPT, Gemini और Grok एक साथ कैसे काम करेंगे? जानिए YouTuber Dhruv Rathee के नए स्टार्टअप के बारे में सबकुछ

Photo- @dhruvrathee/youtube

Dhruv Rathi AI Fiesta: YouTuber ध्रुव राठी, जिनके YouTube पर लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, अब कंटेंट से आगे बढ़कर स्टार्टअप की दुनिया में कदम रख चुके हैं. उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट AI Fiesta लॉन्च किया है. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक ही इंटरफेस पर कई जाने-माने AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी कम कीमत पर. AI Fiesta की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ChatGPT-5 Plus, Gemini 2.5 Pro, Claude 4 Sonet, Grok 4 और Perplexity Sonar Pro जैसे कई लोकप्रिय AI टूल्स एक ही जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

उपयोगकर्ता चाहें तो इन मॉडलों से एक साथ प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके उत्तरों की तुलना कर सकते हैं और फिर उस मॉडल को चुन सकते हैं जिससे वह आगे बात करना चाहता है.

ध्रुव राठी ने लॉन्च किया अपना पहला स्टार्टअप 'AI Fiesta'

महंगे सब्सक्रिप्शन से छुटकारा

ध्रुव राठी का कहना है कि उन्हें यह विचार इसलिए आया क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग इन टूल्स के प्रीमियम वर्जन (Premium Version) नहीं खरीद सकते. प्रत्येक टूल की कीमत 20-30 डॉलर (यानी लगभग 1600-2500 रुपये) प्रति माह है, जो आम उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत महंगा है. AI Fiesta में यह सुविधा मात्र 999 रुपये प्रति माह या वार्षिक सब्सक्रिप्शन (Annual Subscription) पर लगभग 833 रुपये प्रति माह में उपलब्ध होगी.

एक ही जगह पर कई काम

इस प्लेटफार्म पर न केवल चैट की सुविधा, बल्कि प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोजेक्ट-आधारित प्रॉम्प्टिंग, इमेज जनरेशन (Image Generation) और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन (Audio Transcription) जैसी उन्नत सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं. इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को एक "अल्टीमेट प्रॉम्प्ट बुक" भी फ्री मिलेगी, जिसमें 3000 से ज्यादा प्रॉम्प्ट और 25 श्रेणियां शामिल हैं.

भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष सुविधा

ध्रुव राठी ने यह भी बताया कि भारतीय उपयोगकर्ता इस प्लेटफार्म पर UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे. अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय AI टूल्स में यह सुविधा नहीं है. इसके अलावा, आने वाले समय में भारतीय भाषाओं के लिए सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.

स्टार्टअप की भविष्य की योजना

AI Fiesta की शुरुआत ध्रुव राठी ने Y Combinator के एक पूर्व छात्र के सहयोग से की है. कंपनी आने वाले महीनों में इसमें और भी AI टूल्स जोड़ने की योजना बना रही है और iOS के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही, प्लेटफ़ॉर्म पर एक लर्निंग कम्युनिटी और वेबिनार भी होंगे ताकि लोग AI का बेहतर इस्तेमाल सीख सकें.

यह पहल क्यों खास है

भारत में ज्यादातर लोग अभी भी मुफ्तAI टूल्स पर ही निर्भर हैं, जिनकी क्षमताएं सीमित हैं. ऐसे में ध्रुव राठी का यह स्टार्टअप उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है जो कम कीमत पर प्रीमियम AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं.