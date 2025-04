देश का पहला स्वदेशी एआई मॉडल बनेगा Sarvam AI, जानें भारत सरकार ने इसे क्यों चुना

भारत की एआई यात्रा को एक नई दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में, सरकार ने शनिवार को 'सर्वम एआई' (Sarvam AI) को देश का पहला स्वदेशी एआई फाउंडेशनल मॉडल बनाने के लिए चयनित किया. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ईसीएमएस (ECMS) योजना के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए बताया कि 67 प्रस्तावों में से सर्वम एआई को पहले स्टार्टअप के रूप में चुना गया है, जो भारत का पहला स्वदेशी एआई फाउंडेशनल मॉडल विकसित करेगा. उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में 2-3 और स्टार्टअप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में कहा, "ईसीएमएस एक क्षैतिज योजना है. यह विभिन्न क्षेत्रों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, आदि में योगदान देगा."

'सर्वम एआई' की स्थापना जुलाई 2023 में विवेक राघवन और प्रतीयुष कुमार ने की थी, जो पहले इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी द्वारा समर्थित AI4Bharat में काम कर चुके थे. यह स्टार्टअप जनरेटिव एआई के लिए एक पूर्ण-स्टैक समाधान विकसित करता है, जो कस्टम एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण से लेकर एंटरप्राइज़-ग्रेड प्लेटफॉर्म पर लेखन और तैनाती तक सब कुछ कवर करता है.

