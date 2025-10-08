Australia Women vs Pakistan Women ICC Womens World Cup 2025 9th Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से दी करारी शिकस्त, किम गार्थ ने चटकाए तीन विकेट; यहां देखें AUS W vs PAK W मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 9th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का नौवां मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले मुकाबले बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दिया 222 रनों का लक्ष्य, मेहदी हसन मेराज़ ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

Australia were in deep trouble at 76/7 but found a way to get themselves out of the hole to notch up a comprehensive 107-run win over Pakistan.#CWC25 #AUSvPAK pic.twitter.com/FAx5sG26rx — Circle of Cricket (@circleofcricket) October 8, 2025

इस रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 76 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद बेथ मूनी और किम गर्थ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 115 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 221 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 109 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान बेथ मूनी ने 114 गेंदों पर 11 चौके लगाए. बेथ मूनी के अलावा अलाना किंग ने नाबाद 51 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को सादिया इक़बाल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से नाशरा संधू ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. नाशरा संधू के अलावा रमीन शमीम ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 222 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. पाकिस्तान की पूरी टीम 36.3 ओवर में महज 114 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ने सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान सिदरा अमीन ने 52 गेंदों पर पांच चौके लगाए. सिदरा अमीन के अलावा रमीन शमीम ने 15 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को किम गार्थ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. किम गार्थ के अलावा मेगन शुट्ट और एनाबेल सदरलैंड ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 221/9, 50 ओवर (एलिसा हीली 20 रन, फोबे लिचफील्ड 10 रन, एलिस पेरी 5 रन, बेथ मूनी 109 रन, एनाबेल सदरलैंड 1 रन, एशले गार्डनर 1 रन, ताहलिया मैकग्राथ 5 रन, जॉर्जिया वेयरहैम 0 रन, किम गर्थ 11 रन और अलाना किंग नाबाद 51 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (सादिया इकबाल 1 विकेट, फातिमा सना 1 विकेट, रमीन शमीम 2 विकेट, नाशरा संधू 3 विकेट और डायना बेग 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 114/10, 36.3 ओवर (सदफ शमास 5 रन, मुनीबा अली 3 रन, सिदरा अमीन 35 रन, सिदरा नवाज 0 रन, नतालिया परवेज 1 रन, इमान फातिमा 0 रन,फातिमा सना 11 रन, रमीन शमीम 15 रन, डायना बेग 7 रन, नाशरा संधू 11 रन और सादिया इकबाल नाबाद 2 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (किम गार्थ 3 विकेट, मेगन शुट्ट 2 विकेट, अलाना किंग 1 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 2 विकेट, एशले गार्डनर 1 विकेट और जॉर्जिया वेयरहैम 1 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.