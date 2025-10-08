School Assembly News Headlines for 9 October: स्कूल असेंबली के लिए 9 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 9 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 9 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 9 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पीएम मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की.

गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आधिकारिक ईमेल एड्रेस बदला, जोहो पर किया स्विच.

जुबीन गर्ग केस : दिवंगत गायक के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया गया.

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की सीएम योगी से इंसाफ की गुहार, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप.

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को भेजा समन.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

रूस ने इस साल यूक्रेन के 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर किया कब्जा, राष्ट्रपति पुतिन का दावा.

अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला, 11सैनिकों की मौत.

भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, बोले स्टार्मर.

बांग्लादेश: शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, लोगों को 'जबरन गायब' कराने का आरोप.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे रवींद्र जडेजा, वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए नाबाद 104 रन.

ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ी, फिट होने में देरी के चलते पूरी एशेज सीरीज से बाहर रह सकते हैं पैट कमिंस : रिपोर्ट.

पृथ्वी शॉ फिर विवादों में, मुंबई के खिलाड़ियों से भिड़े.

ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को भारतीय कुश्ती महासंघ ने किया निलंबित.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.