चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित माउंट नामा पर एक दुखद हादसे का वीडियो सामने आया है, यह घटना सुरक्षा बेल्ट हटाकर सेल्फी लेने के दौरान हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार, शिखर के पास सेल्फी लेने के लिए अपनी सुरक्षा रस्सी हटाने के कुछ ही क्षणों बाद वह संतुलन खो बैठा और बर्फीले पहाड़ से करीब 200 मीटर नीचे गिर गया. हांग के तौर पर हुई है, जो 27 सितंबर को 5,588 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ने वाले एक पर्वतारोहियों के समूह का हिस्सा था. इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हांग अचानक अपना संतुलन खो देता है और बर्फीली ढलानों पर लुढ़कते हुए नीचे गिरता है. वीडियो ने इंटरनेट पर गहरी संवेदना और बहस दोनों को जन्म दिया है. यह भी पढ़ें: Suicide During Parasailing: मोंटेनेग्रो में पैरासेलिंग करते समय अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल कर 19 वर्षीय Tijana Radonjic ने उंचाई से कूदकर की आत्महत्या, देखें वीडियो

चीन के माउंट नामा पर सुरक्षा रस्सी हटाते हाइकर की गिरकर मौत

A 31-year-old hiker tragically fell to their death while climbing Mount Nama in #Sichuan. Authorities say the area is off-limits and are investigating the #incident. #China pic.twitter.com/XIFyt7vIny — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 26, 2025

सेल्फी लेने के चक्कर में हाइकर ने खोली रस्सी, गिरकर मौत

More information about the hiker that untied his safety rope to take a photo and fell to his death. *Male hiker *Nama Peak is a 5,588m mountain in China. This is where the incident happened. *Nama peak is part of the Mount Gongga range. *The peaks are located in Sichuan,… pic.twitter.com/LTh8R62LOQ — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) October 1, 2025

