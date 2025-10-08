चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित माउंट नामा पर एक दुखद हादसे का वीडियो सामने आया है, यह घटना सुरक्षा बेल्ट हटाकर सेल्फी लेने के दौरान हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार, शिखर के पास सेल्फी लेने के लिए अपनी सुरक्षा रस्सी हटाने के कुछ ही क्षणों बाद वह संतुलन खो बैठा और बर्फीले पहाड़ से करीब 200 मीटर नीचे गिर गया. हांग के तौर पर हुई है, जो 27 सितंबर को 5,588 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ने वाले एक पर्वतारोहियों के समूह का हिस्सा था. इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हांग अचानक अपना संतुलन खो देता है और बर्फीली ढलानों पर लुढ़कते हुए नीचे गिरता है. वीडियो ने इंटरनेट पर गहरी संवेदना और बहस दोनों को जन्म दिया है. यह भी पढ़ें: Suicide During Parasailing: मोंटेनेग्रो में पैरासेलिंग करते समय अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल कर 19 वर्षीय Tijana Radonjic ने उंचाई से कूदकर की आत्महत्या, देखें वीडियो

चीन के माउंट नामा पर सुरक्षा रस्सी हटाते हाइकर की गिरकर मौत

सेल्फी लेने के चक्कर में हाइकर ने खोली रस्सी, गिरकर मौत

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)