सर्बिया की 19 वर्षीय मॉडल तिजाना रैडोनजिक (Tijana Radonjic), यूरोप के मोंटेनेग्रो में छुट्टियां मनाते समय पैरासेलिंग दुर्घटना में दुखद रूप से मर गई. यह भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई और दर्शकों और प्रियजनों को गहरे सदमे में छोड़ गई. तिजाना अपनी आंटी के साथ छुट्टियां मना रही थी, जब वह समुद्र तट पर एक फ्री पैरासेलिंग सेशन में शामिल हुई. जो रोमांच होना था वह एक घातक त्रासदी में बदल गया. खौफनाक वीडियो फुटेज में बिकनी पहने युवा महिला को हवा में घबराते हुए दिखाया गया है. क्लिप में वह अपनी लाइफ़ जैकेट को खींचती हुई और अपने सेफ्टी हार्नेस को खोलने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है. कुछ क्षण बाद वह कमर के बकल को खोलने में कामयाब रही, खुद को और अधिक मुक्त करने के लिए संघर्ष करती रही और फिर अचानक हार्नेस से उलटी होकर गिर गई. यह भी पढ़ें: TikToker Sana Yousaf Shot Dead: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ़ की गोली मारकर हत्या, आरोपी को तलाश जारी

पैरासेलिंग कंपनी के मालिक मिर्को क्रडज़िक ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम सभी इस दुर्घटना के बाद सदमे में हैं... मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ." उसके दुखी माता-पिता, ब्रांका और गोरान ने इस घटना की पुष्टि की और अपनी बेटी की याद में एक भावपूर्ण संदेश साझा किया, जिसमें अकल्पनीय नुकसान पर शोक व्यक्त किया. "तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी. हमारे सबसे बहादुर हम तुम्हें हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा याद करेंगे. Rest in peace" अधिकारी अभी भी जांच कर रहे हैं कि तिजाना की मौत किस वजह से हुई.

19 year old Tijana Radonjic, fell to her death after unbuckling her safety harness while parasailing in Montenegro. pic.twitter.com/ewi3XqdUDG

