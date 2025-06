TikToker Sana Yousaf Shot Dead: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ़ की गोली मारकर हत्या, आरोपी को तलाश जारी

इस्लामाबाद, 3 जून: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाल ही में एक 17 वर्षीय टिकटॉक स्टार की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. मृतक किशोरी की पहचान टिकटॉकर सना यूसुफ के रूप में हुई है. समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इस्लामाबाद के जी-13 सेक्टर में सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. कथित घटना सोमवार, 2 जून को सुंबल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपर चित्राल की रहने वाली टिकटॉक स्टार इस्लामाबाद के सेक्टर जी13 की निवासी थी. पता चला है कि सना यूसुफ की कथित तौर पर उसके घर पर उससे मिलने आए एक मेहमान ने गोली मारकर हत्या कर दी. सना यूसुफ की हत्या करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया. इस बीच, पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. यह भी पढ़ें: Imsha Rehman Obscene Video: कौन हैं इम्शा रहमान, जिनका अश्लील वीडियो इंटरनेट पर हुआ लीक; जानें पॉपुलर पाकिस्तानी टिकटॉकर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट

घटना के बाद पुलिस ने सना यूसुफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में भेज दिया. हत्या के पीछे की मंशा का पता लगाने और आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस जांच जारी है. घटना के बारे में बात करते हुए पुलिस ने कहा, "संदिग्ध ने घर में घुसकर कई गोलियां चलाईं और फिर मौके से भाग गया."

A young woman Sana Yousaf full of dreams, hope, and courage was silenced simply for daring to exist online. Her presence on social media was met with violence, and her life was stolen in cold blood.

She deserved to live. To thrive. To speak.

We must mourn her. And we must rise. pic.twitter.com/GpTSHq3w4D

— Shahveer (@zarahattky) June 2, 2025