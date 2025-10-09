मुंबई मेट्रो लाइन 3 के वर्ली से कफ परेड तक के भूमिगत खंड के उद्घाटन के ठीक एक दिन बाद, गुरुवार 9 अक्टूबर को यात्रियों को मोबाइल में नेटवर्क न मिलने के कारण ऑनलाइन टिकट बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मोबाइल में नेटवर्क न होने के कारण यात्रियों के लिए UPI भुगतान, ऑनलाइन टिकटिंग, और यहां तक कि सामान्य कॉल करना भी नामुमकिन हो गया. यात्रियों ने शिकायत की कि सभी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों, जैसे Jio, Airtel और Vi—की सेवाएं स्टेशन के भीतर काम नहीं कर रहीं है. इस वजह से डिजिटल लेन-देन और ऐप-आधारित टिकटिंग पूरी तरह बाधित हो गई. पत्रकार ऋचा पिंटो ने यात्रियों की परेशानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया. उन्होंने लिखा: "मुंबई मेट्रो 3 का पहला दिन: वर्ली से कफ परेड तक रेलवे स्टेशन के भीतर अब भी कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है." इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 'मुंबई वन ऐप' के ज़रिए वर्ली के आगे टिकट बुक करना संभव नहीं हो पा रहा है. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro-3 आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक आम जनता के लिए आज से शुरू, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच लोगों ने की पहली सवारी; VIDEO

मुंबई मेट्रो 3 की एक्वा लाइन पर मोबाइल सिग्नल गायब

ऑनलाइन टिकटिंग से यात्रियों को हो रही परेशानी

मेट्रो में हो रही नेटवर्क की समस्या

