Mumbai Metro-3 आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक आम जनता के लिए आज से शुरू, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच लोगों ने की पहली सवारी; VIDEO

Mumbai Metro-3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार 8 अक्टूबर को मुंबई मेट्रो 3 के अंतिम चरण का आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक वर्चुअल उद्घाटन किया था. उद्घाटन के बाद 9 अक्टूबर से यह सेक्शन आम जनता के लिए खोल दिया गया. लोगों ने ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के साथ पहली सवारी शुरू की.

गणपति बप्पा मोरया के साथ लोगों ने शुरू की सवारी

गुरुवार सुबह गिरगांव मेट्रो स्टेशन पर “गणपति बप्पा मोरया!” के जयकारों के बीच मुंबईकरों ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) के नए पूरी तरह से खुले सेक्शन में अपनी पहली सवारी का आनंद लिया. यह भी पढ़े: Mumbai Metro-3 को लेकर सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान, 30 सितंबर को PM मोदी करेंगे वर्ली से कफ परेड तक के हिस्से का उद्घाटन

आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड के बीच मुंबई मेट्रो शुरू

Ganpati Bappa Morya 🌺 First train from Girgaon pic.twitter.com/ovqGPw0vN9 — InfraStory (@marinebharat) October 9, 2025

मेट्रो की पहली सवारी में बुजुर्ग यात्रियों ने भी लगाया जयकारा

एक वायरल वीडियो में गिरगांव मेट्रो स्टेशन पर तीन बुजुर्ग यात्रियों को “गणपति बप्पा मोरया” और “गिर्गांवच्या राजा चा विजय असो” के मंत्रों के साथ साफ-सुथरे और आधुनिक मेट्रो कोच में प्रवेश करते देखा गया/ उनके चेहरे पर उत्साह के साथ-साथ मुंबई की भावना और प्रगति के प्रति श्रद्धा भी साफ झलक रही थी.

दूसरे वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) मेट्रो स्टेशन से एक यात्री ने अपनी सवारी का अनुभव साझा किया, जहां यात्रियों ने मेट्रो की सहज यात्रा, साफ-सुथरे प्लेटफॉर्म और बेहतर सेवाओं की प्रशंसा की.

मुंबई मेट्रो-3

पहली ट्रेन सुबह 5:55 बजे चली

पहली ट्रेन सुबह 5:55 बजे चली और यात्रियों में जोश साफ नजर आया। उद्घाटन सवारी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिनमें लोग मुंबई की इस महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना का हिस्सा बनने की खुशी बयां कर रहे थे.

33.5 KM लंबी एक्वा लाइन अब पूरी तरह से जनता के लिए खुली

फेज 2बी के अंतिम चरण के पूरा होने के साथ ही मुंबई की पहली पूरी भूमिगत मेट्रो, ‘एक्वा लाइन’, जो आरे से कफ परेड तक फैली है, पूरी तरह से चालू हो गई है. इस परियोजना की कुल लागत 37,276 करोड़ रुपये है, जिसमें 27 स्टेशन शामिल हैं. नए 10.99 किलोमीटर सेक्शन में 11 स्टेशन शामिल हैं, जिसकी लागत अकेले 12,195 करोड़ रुपये है.