Qualcomm India: क्वालकॉम इंडिया भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर : क्वालकॉम इंडिया ने गुरुवार को कहा कि कंपनी भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रही है. साथ ही, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तकनीकी समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रही है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में, कंपनी ने एज एआई और 6जी से लेकर स्मार्ट होम, कनेक्टेड डिवाइस और एडवांस कंप्यूट प्लेटफॉर्म तक, कई तरह के इनोवेशन को पेश किया और बताया कि कंपनी की तकनीकें भारत के डिजिटल परिवर्तन को किस प्रकार गति दे रही हैं.

कंपनी ने तीन स्तंभों - पर्सनल एआई, फिजिकल एआई और इंडस्ट्रियल एआई - के माध्यम से एक इंटेलिजेंट और कनेक्टेड भारत के लिए अपना विजन पेश किया, जो उपभोक्ता, उद्यम और इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में स्केलेबल, सुरक्षित और इंडिया-फर्स्ट सॉल्यूशन प्रदान करने पर क्वालकॉम के फोकस को दर्शाता है. क्वालकॉम भारत की तकनीकी यात्रा में लंबे समय से भागीदार रहा है, जिसने देश को 3जी से 5जी तक सहयोग दिया है, साथ ही अर्ली-स्टेज रिसर्च, रणनीतिक साझेदारियों और लोकल आरएंडडी निवेशों के माध्यम से 6जी के लिए सक्रिय रूप से तैयारी भी की है. आईएमसी 2025 में क्वालकॉम ने भारत के डिजिटल भविष्य के दो स्तंभों के रूप में 5जी के साथ मिलकर एज एआई की शक्ति पर प्रकाश डाला.

कंपनी के प्लेटफॉर्म ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल आईओटी, मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटिंग सॉल्यूशन सहित सभी उद्योगों में रीयल-टाइम, लो- लेटेंसी वाले इंटेलिजेंस को सक्षम बना रहे हैं. प्रदर्शनों में स्मार्टफोन और इंडस्ट्रियल उपकरणों के लिए ऑन-डिवाइस जनरेटिव एआई, एआई-पावर्ड निगरानी, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स जैसे इंटेलिजेंट वियरेबल्स और कनेक्टेड व्हीकल शामिल थे. क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, सावी सोइन ने कहा, "आईएमसी 2025 भारत की मजबूत डिजिटल गति को दर्शाता है. क्वालकॉम को एज एआई और 6जी से लेकर स्मार्ट होम और सुरक्षित वीडियो सॉल्यूशन तक, कटिंग एज और इंडिया-फर्स्ट तकनीकों के साथ नेतृत्व करने पर गर्व है."

कंपनी ने अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारतीय भागीदारों के साथ महत्वपूर्ण सहयोग की भी घोषणा की. भारत में नेक्स्ट जेनरेशन एआई टैलेंट को बेहतर बनाने के लिए क्वालकम ने छात्रों, डेवलपर्स और पेशेवरों के लिए क्वालकम एआई अपकस्किलिंग प्रोग्राम : टेक्निकल फाउंडेशन लॉन्च किया है. यह प्रोग्राम एआई और एमएल के फंडामेंटल, एज एआई, जेनरेटिव एआई और क्वालकॉम के एआई हब के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कवर करता है, जिससे प्रतिभागियों को डिवाइस पर एआई एप्लिकेशन बनाने में मदद मिलती है. इन पहलों के माध्यम से, क्वालकॉम इंडिया देश के लिए एक डिजिटल परिवर्तन भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है.