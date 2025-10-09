Ladki Bahin Yojana 15th Instalment Update: लाभार्थियों का इंतजार बढ़ा, लाड़ली बहन योजना की किस्त आज भी नहीं हुई जारी; क्या e-KYC में देरी इसकी वजह है?

(Photo Credits Twitter0

Ladki Bahin Yojana 15th Instalment Update: महाराष्ट्र में लाड़ली बहना योजना की 14वीं किस्त पिछले महीने जारी कर दी गई थी, लेकिन अब लाभार्थी महिलाएं सितंबर महीने की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. अक्टूबर का पहला सप्ताह बीतने के बावजूद, अब तक महिलाओं के खातों में किस्त की राशि नहीं पहुंची है. आमतौर पर हर महीने पहले हफ्ते में पैसे ट्रांसफर होने लगते हैं, लेकिन इस बार देरी से महिलाएं चिंतित और परेशान हैं. क्योंकि अक्टूबर महीने में आज 10 तारीख हैं.

देरी की वजह e-KYC प्रक्रिया?

माना जा रहा है कि भुगतान में हो रही देरी की एक बड़ी वजह ई-केवाईसी (e-KYC) हो सकती है. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana 15th Instalment Update: महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन’ योजना को लेकर बड़ा अपडेट; सितंबर माह की 15वीं किस्त आज हो सकती है जारी! ऐसे करें बैलेंस चेक

18 अक्टूबर तक कर सकता हैं e-KYC

सरकार ने ऐलान किया है कि 18 अक्टूबर तक सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को e-KYC कराना अनिवार्य है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जिन महिलाओं ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है, उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भुगतान में देरी का कारण e-KYC ही है या कुछ और. सूत्रों की मानें तो e-KYC जिनका नहीं भी हुआ है. सितंबर महीने की उनकी क़िस्त के पैसे आएंगे.

ई-केवाईसी क्या है?

ई-केवाईसी (Electronic Know Your Customer) एक डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया है, जिसमें लाभार्थी को आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक के ज़रिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है. यह प्रक्रिया धोखाधड़ी रोकने और सही लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए की जा रही है.

महाराष्ट्र सरकार e-KYC क्यों करवा रही है?

हाल ही में लाड़ली बहना योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई थीं। कुछ ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ मिल रहा था जो पात्र नहीं थे। इसी को रोकने और योजना में पारदर्शिता लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने e-KYC अनिवार्य कर दी है.

लाड़ली बहना योजना क्या है?

महाराष्ट्र में लाड़ली बहना योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसके तहत राज्य सरकार हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

अब तक कितनी महिलाकों को मिल रहे हैं लाभ

एक अनुमान के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 1.25 करोड़ महिलाएं इस योजना के तहत हर महीने लाभ प्राप्त कर रही हैं। अब तक 14 किस्तों के तहत करोड़ों रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं.