Ladki Bahin Yojana 15th Instalment Update: महाराष्ट्र में 'लाडकी बहन' योजना को लेकर बड़ा अपडेट; सितंबर माह की 15वीं किस्त आज हो सकती है जारी! ऐसे करें बैलेंस चेक

Ladli Behna Yojana Maharashtra

Ladki Bahin Yojana 15th Instalment Update: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर बड़ा अपडेट है. इस योजना के अंतर्गत सितंबर माह की 15वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए खुशखबरी है. सूत्रों के मुताबिक, यह किस्त आज या फिर इस सप्ताह के भीतर किसी भी दिन खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जिससे लाभार्थियों में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट: जानें कब जारी होगी 15 किस्त के पैसे

बैलेंस चेक करने के तरीके

यदि आप जानना चाहती हैं कि आपकी 15वीं किस्त आ चुकी है या नहीं, तो इन तरीकों से बैलेंस चेक कर सकती हैं:

अपने बैंक की SMS सेवा के माध्यम से

बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग

नजदीकी ATM या बैंक ब्रांच जाकर

UMANG ऐप या PFMS पोर्टल (अगर लागू होता है)

CSC या आधार सेवा केंद्र से भी जानकारी मिल सकती है KYC प्रक्रिया बनी देरी की सबसे बड़ी वजह

राज्य सरकार को योजना में गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद, सभी लाभार्थियों के लिए ई‑KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) अनिवार्य कर दी गई है. यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और कई महिलाओं की KYC अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे भुगतान में देरी हो रही है. हालांकि KYC की डेट दो महीने दी गई है.

सरकार की अपील

राज्य सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अपने सेवा केंद्रों (CSC), आधार सेवा केंद्र, या सरकारी पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द KYC पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त में उन्हें कोई दिक्कत न हो.

अब तक 14 क़िस्त के पैसे मिले यह योजना जून 2024 में शुरू की गई थी। अब तक योजना की 14 किस्तों के माध्यम से ₹21,000 की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा की जा चुकी है। जैसे ही 15वीं किस्त जारी होगी, यह कुल राशि बढ़कर ₹22,500 हो जाएगी.

लाभार्थी महिलाओं से अपील

यदि आप इस योजना की लाभार्थी हैं और आपकी KYC प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें। KYC के बिना आपकी किस्त अटक सकती है, भले ही योजना में नाम शामिल हो.

15वीं किस्त कभी भी आपके खाते में आ सकती है — इसलिए अपने बैंक खातों की जांच करते रहें और यदि किसी प्रकार की समस्या हो, तो नजदीकी महिला व बाल विकास विभाग या CSC केंद्र में संपर्क करें.

जानें इस योजना के बारे में

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिलाओं को हर माह ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है.