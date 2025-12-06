India vs South Africa, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

मौजूदा वनडे सीरीज में दो शतक लगा चुके विराट कोहली के बल्ले से तीसरे मैच में भी बड़ी पारी आने की पूरी उम्मीद है. विशाखापट्टनम में विराट कोहली के आंकड़े धमाकेदार हैं. इस मैदान पर विराट कोहली खेले गए सात मैचों में तीन शतक ठोक चुके हैं.

सीरीज में दो शतक लगा चुके हैं 'किंग कोहली'

दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली ने 135 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी. इसके बाद दूसरे मैच में विराट कोहली ने 102 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. मौजूदा सीरीज में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने दो मैचों में 118.50 के औसत से 237 रन बनाए हैं. अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे हेड टू हेड (IND vs SA ODI Head To Head)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 96 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 52 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 41 मैच में जीत मिली है. वहीं तीन मैच रद्द हुए हैं. आंकड़े में दक्षिण अफ्रीका काफी आगे है. भारतीय सरजमीं पर इन दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, 15 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. विशाखापट्टनम के मैदान पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखा गया है. यहां का पिच पूरी तरह से फ्लैट होने की वजह से गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है. इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और बड़े स्कोर बनने की संभावना होती है. शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को अधिक मदद मिल सकती है. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेने वाली टीम के लिए ओस एक चुनौती हो सकती है. इस पिच पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखें गए हैं. ऐसे में एक बार फिर से यहां इस मैच में बड़े स्कोर की टक्कर देखने को मिल सकती है.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs SA Toss Winner Prediction)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 96 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 53 टॉस जीते हैं जबकि टीम इंडिया ने महज 43 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (India vs South Africa 3rd ODI Probable Playing XI)

टीम इंडिया: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, ओटनाइल बार्टमैन , डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, ओटनाइल बार्टमैन और लुंगी एनगिडी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.