Satta Matka: अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त किया ₹50 करोड़ का सोना; जांच जारी

Illegal Online Betting Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी (Satta Matka) के माध्यम से जनता को धोखा देने के मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने दो लॉकरों से 50 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया. प्रवर्तन निदेशालय ने यह तलाशी मुख्य आरोपी, चित्रदुर्ग जिले के विधायक केसी वीरेंद्र (MLA KC Virendra) की न्यायिक हिरासत के दौरान की, जहां से ईडी को 50.33 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलोग्राम वजन के 24 कैरेट सोने मिले.

इस कार्रवाई के साथ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी (Online Sattebazi) मामले में ईडी द्वारा अब तक की गई कुल संपत्ति की जब्ती 150 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है.

ईडी की जांच में क्या सामने आया?

इससे पहले, ईडी ने लगभग 21 किलोग्राम सोने की छड़ें, नकदी, सोने और चांदी के आभूषण, बैंक खाते और महंगे वाहनों के रूप में 103 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी.

ईडी की जांच में यह सामने आया है कि King567, King567 आदि के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर निर्दोष खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी. इसमें जो राशि मिली थी उसे म्यूल अकाउंट्स के जरिए पूरे भारत में बैठे लोगों को भेजा गया था.

सट्टेबाजी से कमाया पैसा कहां हुआ खर्च?

ईडी की जांच से पता चला है कि केसी वीरेंद्र के सहयोगियों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी (Online Betting) से प्राप्त राशि का उपयोग करोड़ों रुपए के अंतरराष्ट्रीय यात्रा टिकटों, वीजा और अन्य सेवाओं को बुक करने के लिए किया था. इसके साथ ही मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म होस्टिंग जैसे खर्चों का भुगतान भी इन्हीं राशियों के माध्यम से किया गया था.

मामले में आगे की जांच कर रही है ईडी

ईडी की जांच में भारत भर में साइबर अपराध (Cyber ​Crimes) के उदाहरणों के साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की सांठगांठ का भी पता चला है, जहां छोटी रकम के बदले में व्यक्तियों के नाम पर म्यूल अकाउंट्स बनाए गए थे. इन अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से हटाई गई राशि को उसके नाप पर कई स्थानों पर भेजा जाता था. मामले में आगे की जांच जारी है.