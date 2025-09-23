Satta Matka: 'गंदी बात' फेम एक्ट्रेस Anveshi Jain पहुंचीं ED ऑफिस, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में हो रही पूछताछ; देखें VIDEO
Anveshi Jain Arrives at ED Headquarters (Photo- X)

Actress Anveshi Jain Reached ED Headquarter: प्रवर्तन निदेशालय (ED) अवैध सट्टेबाजी ऐप्स (Satta Matka) पर शिकंजा कसता जा रहा है. हाल के दिनों में एजेंसी ने बॉलीवुड सितारों से लेकर क्रिकेटरों तक कई नामचीन हस्तियों को तलब किया है. अब इसी सिलसिले में ‘गंदी बात’ फेम एक्ट्रेस अन्वेषी जैन भी ईडी ऑफिस पहुंची हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्वेषी को अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

ईडी इस बात की जांच कर रही है कि इन ऐप्स (Illegal Betting Apps) को प्रचार और प्रमोशन के जरिए कैसे बढ़ावा दिया गया और इसमें किसकी क्या भूमिका थी. इस सिलसिले में अन्वेषी से कई अहम सवाल भी पूछे जा सकते हैं.

उर्वशी रौतेला व सोनू सूद भी हुए पेश

इससे पहले, इसी जांच में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (Actress Urvashi Rautela), अभिनेता सोनू सूद (Actor Sonu Sood), क्रिकेटर युवराज सिंह (Cricketer Yuvraj Singh) और रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) जैसी नामचीन हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं. ईडी का मानना ​​है कि इन ऐप्स (Online Satta Matka App) से न केवल अवैध आय हुई, बल्कि बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी भी हुई.

फिलहाल, अन्वेषक जैन से पूछताछ जारी है और एजेंसी (Enforcement Directorate) उनका बयान दर्ज कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं. ईडी की कार्रवाई से साफ है कि सट्टेबाजी ऐप्स (Online Betting Apps) से जुड़ी कथित अनियमितताओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।