Ajwain Benefits: पेट दर्द, गैस या अपच, हर समस्या सिर्फ एक चम्मच अजवाइन से होगी खत्म

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर : अजवाइन एक ऐसा मसाला है जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाता है. इसका स्वाद तीखा, हल्का कड़वा और सुगंध तेज होती है. आयुर्वेद में इसे पेट का रखवाला और प्राकृतिक दर्द निवारक कहा गया है. खासकर पेट दर्द, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं में अजवाइन को बहुत प्रभावी औषधि माना जाता है. अजवाइन में मुख्य रूप से थाइमॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और दर्द को शांत करता है. इसके अलावा, इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं. ये तत्व शरीर को ऊर्जा देने, सूजन कम करने और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं.

पेट दर्द अक्सर वात दोष या कमजोर पाचन अग्नि के कारण होता है. अजवाइन वात को संतुलित कर तुरंत राहत देती है. इसका थाइमॉल तत्व पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है जिससे गैस, फुलाव और पेट की ऐंठन में आराम मिलता है. यह आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे मरोड़ और दर्द शांत होते हैं. इसके साथ ही अजवाइन का सेवन एसिडिटी को भी नियंत्रित करता है और भूख बढ़ाने में मदद करता है.

आयुर्वेद के अनुसार, अजवाइन को दीपन-पाचक और वातहर औषधि कहा गया है. यह पाचन क्रिया को सुधारती है और पेट के विकारों को दूर करती है. आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि अजवाइन में मौजूद थाइमॉल तत्व पेट के संक्रमण, बैक्टीरिया और फंगस से रक्षा करता है.

अजवाइन के कुछ घरेलू नुस्खे बहुत लोकप्रिय हैं. पेट दर्द या गैस में एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा काला नमक चबाने से तुरंत आराम मिलता है. अपच या एसिडिटी में आधा चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में उबालकर पीने से लाभ होता है. हींग और काला नमक के साथ इसका चूर्ण बनाकर एक चम्मच गुनगुने पानी से लेना भी उपयोगी है. अजवाइन पाउडर में नींबू का रस मिलाकर सुखाकर रखने से यह घरेलू दवा बन जाती है, जिसे जरूरत पर सेवन किया जा सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि अजवाइन का अत्यधिक सेवन जलन या अल्सर को बढ़ा सकता है. गर्भवती महिलाओं को भी इसे बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए. अगर पेट दर्द लगातार बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.