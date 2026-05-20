Thane Water Cut: ठाणे में 21 मई को नहीं आएगा पानी, MIDC के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के चलते TMC का 24 घंटे की कटौती का ऐलान; जानें प्रभावित इलाके

Water Cut

Thane Water Cut: ठाणे नगर निगम (TMC) क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई प्रमुख रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में गुरुवार, 21 मई की दोपहर 12 बजे से लेकर शुक्रवार, 22 मई की दोपहर 12 बजे तक पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रहेगी. नगर निगम द्वारा जारी एक आधिकारिक सलाह (Advisory) के अनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) जल आपूर्ति योजना के तहत बारवी ग्रेविटी पाइपलाइन नेटवर्क की जरूरी मरम्मत और तकनीकी सुधार के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. प्रशासन ने नागरिकों से पहले ही पर्याप्त पानी जमा करने की अपील की है.

क्यों लिया गया पानी की कटौती का फैसला?

नागरिक अधिकारियों के अनुसार, यह तयशुदा पानी कटौती 23 अप्रैल को जल आपूर्ति प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के बीच हुई एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक के बाद लागू की जा रही है. दरअसल, आंध्रा और बारवी बांधों में इस समय पानी के स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई है. इसके साथ ही आगामी मानसून के शुरुआती चरण में सामान्य से कम बारिश के अनुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य 31 अगस्त तक उपलब्ध जल स्रोतों का सही और कुशल प्रबंधन करना है. यह भी पढ़े: Mangaluru Water Cut: मंगलुरु में आज 24 घंटे पानी सप्लाई रहेगी बंद, पाइपलाइन मेंटेनेंस के चलते कई इलाके प्रभावित; चेक लिस्ट

जांभूल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में होगा तकनीकी काम

इस 24 घंटे के शटडाउन के दौरान मुख्य रूप से जांभूल जल शुद्धीकरण केंद्र (Jambhul Water Treatment Plant) में स्थित मुख्य जलाशय (Reservoir) पर तकनीकी काम किया जाएगा. इसके तहत बारवी ग्रेविटी पाइपलाइन नंबर 1, 2 और 3 के बुनियादी ढांचे में सुधार और जरूरी मरम्मत के काम किए जाएंगे. यह नेटवर्क क्षेत्रीय नगर निगम के तहत आने वाले घने रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की थोक आपूर्ति करता है.

ये इलाके होंगे मुख्य रूप से प्रभावित

24 घंटे के इस पूर्ण शटडाउन का असर ठाणे जिले के कई वार्डों और क्षेत्रों पर पड़ेगा. प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाकों की सूची नीचे दी गई है.

दिवा और कलवा वार्ड समिति: इन दोनों वार्ड समितियों के अंतर्गत आने वाले सभी रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी.

मुंब्रा वार्ड समिति: मुंब्रा के अधिकांश हिस्सों में व्यापक रूप से पानी की कटौती होगी. हालांकि, प्रशासन ने वार्ड नंबर 26 और 31 के कुछ सीमित इलाकों को इस कटौती से छूट दी है.

वागले वार्ड समिति: इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रूपादेवी पाडा, किसननगर नंबर 2 और नेहरू नगर में पानी की सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी.

माजीवड़ा-मानपाडा वार्ड समिति: मानपाडा प्रभाग समिति के तहत आने वाले कोलशेत खालचा गांव क्षेत्र में 24 घंटे के लिए पानी नहीं आएगा.

कम दबाव की चेतावनी और नागरिक सलाह

ठाणे नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे मरम्मत का काम पूरा होने के बाद भी पानी की सप्लाई तुरंत सामान्य नहीं होगी. पाइपलाइन में हवा का दबाव और पानी का फ्लो ठीक होने में समय लगता है. इस वजह से अगले 24 से 48 घंटों तक संबंधित इलाकों में कम दबाव (Low Pressure) से पानी आने की संभावना है, जिससे पानी की सामान्य समय-सारणी प्रभावित हो सकती है.

नगर निगम प्रशासन ने प्रभावित वार्डों के सभी निवासियों से सीधे तौर पर अपील की है कि वे गुरुवार सुबह से पहले ही घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी का स्टॉक कर लें. इसके साथ ही इस अस्थायी शटडाउन के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए संग्रहित पानी का बेहद काटकसर (सीमित) और सावधानी से उपयोग करने की सलाह दी गई है.