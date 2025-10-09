India vs West Indies, 2nd Test Match 2025 Pitch Report And Weather Update: दिल्ली टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन या टीम इंडिया मचाएंगी तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Pitch Report And Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Ahmedabad) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 1st Test Match Live Streaming In India: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच इस दिन से खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, यहां जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला, भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज हैं, इससे पहले शुभमन गिल ने इंग्लैंड में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन (ICC WTC 2025-27) में भी ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. इस सीरीज सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनमें केएल राहुल (KL Rahul), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) शामिल हैं. विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह टीम इंडिया की दूसरी टेस्ट सीरीज और पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 24 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल (IND vs WI Test Series Schedule)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है. पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. इसके बाद दोनों टीमें 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. दोनों मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और पॉइंट्स टेबल पर इसका सीधा असर पड़ेगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और पूरे दिन का खेल शाम तक जारी रहेगा.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की पिच (Delhi Arun Jaitley Stadium Pitch Report) को बल्लेबाजी के मददगार साबित हो सकती है. इसके साथ ही यहां एक तेज आउटफील्ड और थोड़ी छोटी बाउंड्री भी हैं. इस मैदान पर खेला गया आखिरी टेस्ट मैच 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच था. इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें (IND vs WI Test Delhi Records) तो टीम इंडिया ने 35 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 14 मैचों में उन्हें जीत मिली, जबकि 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

15 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए. वहीं, इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले है, जिसमें 2 मैच में उन्हें जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली के मैदान पर विंडीज टीम 2011 के बाद पहली बार मैच खेलने उतरेगी. आखिरी बार 14 साल पहले दिल्ली के मैदान पर भारत-वेस्टइंडीज का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को पांच विकेट से जीत मिली थी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला चुनना पसंद करती है.

दिल्ली मौसम का हाल (IND vs WI Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली (Delhi Weather IND vs WI) में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ नहीं है. बारिश देखने को मिली है, लेकिन भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दिल्ली का मौसम सुहावना रहेगा और मैच में बारिश की संभावना ना के बराबरे रहेगी. दिन का तापमान 32 डिग्री सेलिसियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि शाम को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 2nd Test Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज (WI Likely Playing XI): जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स और जोमेल वारिकन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.