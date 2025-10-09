Pakistan vs South Africa, 1st Test Match Live Streaming In India: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच इस दिन से खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, यहां जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला, भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match Live Streaming: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला रविवार यानी 12 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान 12 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025-27) के अपने सफर का आगाज करने जा रहीं है. दक्षिण अफ्रीका की टीम 2021 के बाद पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women, ICC Women's World Cup 2025 10th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 रनों का लक्ष्य, ऋचा घोष ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

4 साल पहले जब दोनों टीमें एक-दूसरे से टकराई थीं, तब के कप्तान बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से करारी शिकस्त दी थी. अब दक्षिण अफ्रीका के पास अब इस पुरानी हार का बदला चुकता करने का शानदार मौका होगा. पाकिस्तान की टीम ने इस टेस्ट सीरीज के लिए तीन अनकैप्पड खिलाड़ियों को मौका दिया है. आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और विकेटकीपर रोहैल नजीर टीम के नए चेहरे होंगे.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SA Test Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 17 टेस्ट मैच अपने नाम किए हैं. जबकि पाकिस्तान को सिर्फ महज छह बार ही जीत नसीब हुई है. सात बार मैच ड्रॉ पर छूटे. साल 2007-08 के बाद दक्षिण अफ्रीका के पास पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का शानदार मौका होगा.

इसके अलावा, पाकिस्तान की टीम के अनुभवी बल्लेबाज बाबार आजम, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और अब्दुल्ला शफीक भी टीम का हिस्सा हैं. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर को गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल (PAK vs SA Test Series Schedule)

पहला टेस्ट: 12-16 अक्टूबर, गद्दाफी स्टेडियम (लाहौर)

दूसरा टेस्ट: 20-24 अक्टूबर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (रावलपिंडी).

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच डिटेल्स

तारीख: 12-16 अक्टूबर

वेन्यू: गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

भारत में कब और कैसे देख पाएंगे पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला (Where And How To Watch PAK vs SA 1st Test In India)

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. भारत में टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा. हालांकि, फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम: शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.

टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम: एडन मारक्रम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोर्जी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायेन, काइल वेरिन.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.