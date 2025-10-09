India Women vs South Africa Women, ICC Women's World Cup 2025 10th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 रनों का लक्ष्य, ऋचा घोष ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऋचा घोष (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI Women)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 10th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दसवां मुकाबला आज यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ravindra Jadeja New Milestone: दिल्ली टेस्ट में इतिहास रचने के बेहद करीब रवींद्र जडेजा, क्रिकेट वर्ल्ड में महज इतने ही खिलाड़ी कर सके हैं ऐसा अनोखा कारनामा

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 33 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना पहले दो मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने में असफल रही है. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. दीप्ति शर्मा को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी. नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

From 102/6 to 250 💪 Richa Ghosh turns it around with a stunning 94 off 77 🤯#INDvSA #CWC25 pic.twitter.com/G0XLUJWIaD — Cricbuzz (@cricbuzz) October 9, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 55 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 49.5 ओवरों में 251 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 94 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ऋचा घोष ने 77 गेंदों पर 11 चौके और चार छक्के लगाए. ऋचा घोष के अलावा प्रतिका रावल ने 37 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायॉन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. क्लो ट्रायॉन के अलावा नॉनकुलुलेको म्लाबा, मारिज़ैन कप्प और नादिन डी क्लर्क ने दो-दो विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 252 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 251/10, 49.5 ओवर (प्रतिका रावल 37 रन, स्मृति मंधाना 23 रन, हरलीन देयोल 13 रन, हरमनप्रीत कौर 9 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 0 रन, दीप्ति शर्मा 4 रन, ऋचा घोष 94 रन, अमनजोत कौर 13 रन, स्नेह राणा 33 रन, क्रांति गौड़ नाबाद 0 रन और श्री चरणी 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (नॉनकुलुलेको म्लाबा 2 विकेट, तुमी सेखुखुने 1 विकेट, क्लो ट्रायॉन 3 विकेट, मारिज़ैन कप्प 2 विकेट और नादिन डी क्लर्क 2 विकेट).

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.