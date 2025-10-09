Ravindra Jadeja New Milestone: दिल्ली टेस्ट में इतिहास रचने के बेहद करीब रवींद्र जडेजा, क्रिकेट वर्ल्ड में महज इतने ही खिलाड़ी कर सके हैं ऐसा अनोखा कारनामा

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Ahmedabad) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Team India Test Stats At Arun Jaitley Stadium: अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें भारत के आकंड़ें

बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज हैं, इससे पहले शुभमन गिल ने इंग्लैंड में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन (ICC WTC 2025-27) में भी ये भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. इस सीरीज सीरीज में कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिनमें केएल राहुल (KL Rahul), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) शामिल हैं. विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत यह टीम इंडिया की दूसरी टेस्ट सीरीज और पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI Test Head To Head Record)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 24 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

टीम इंडिया की तरफ से पहले टेस्ट में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए थे. एक बार फिर इन भारतीय बल्लेबाजों के पास रन बनाने की जिम्मेदारी होगी. वहीं, तेज गेंदबाजी का दारोमदार जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज के कंधो पर होगा. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी टैगनारिन चंद्रपॉल, और जॉन कैंपबेल के कंधो पर होगी. पहले टेस्ट में इस सलामी जोड़ी ने निराश किया था. टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में जेडेन सील्स भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करना चाहेंगे.

इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में रवींद्र जडेजा एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, जिसे अब तक वर्ल्ड क्रिकेट के महज तीन दिग्गज ही हासिल कर पाए हैं. रवींद्र जडेजा को SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में भी सफलता मिली है. उनके नाम अब तक 6 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं.

इतिहास रचने से महज इतने रन दूर हैं रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा 4000 टेस्ट रन के आंकड़े के करीब पहुंच गए हैं. वर्तमान में रवींद्र जडेजा के नाम 3990 टेस्ट रन और 334 विकेट हैं. अगर दिल्ली टेस्ट में रवींद्र जडेजा महज 10 रन और बना लेते हैं, तो वह 4000 रन पूरे करने वाले 18वें भारतीय बल्लेबाज और केवल दूसरे भारतीय ऑलराउंडर (कपिल देव के बाद) बन जाएंगे. इतिहास में अब तक केवल तीन आलराउंडर ने 4000+ टेस्ट रन और 300+ विकेट का डबल हासिल किया है. इस लिस्ट में पहला नाम इंग्लैंड के इयान बॉथम का है. इयान बॉथम ने 5200 टेस्ट रनों के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 383 विकेट झटके हैं. इस लिस्ट में दूसरा नाम भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव का है. कपिल देव ने टेस्ट में 5248 रन बनाए हैं 434 विकेट झटके हैं.

वहीं, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी ने भी 4531 रनों के साथ ही 362 विकेट लिए हैं. रवींद्र जडेजा ने अबतक 3990 रन बनाए हैं और 334 विकेट लिए हैं. अगर रवींद्र जडेजा दिल्ली टेस्ट में यह कारनामा कर लेते हैं, तो वह कपिल देव की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और टेस्ट इतिहास के महानतम ऑलराउंडरों में गिने जाएंगे.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.