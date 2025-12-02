VIDEO: छेड़खानी का महिला ने लगाया आरोप, परिजनों ने डॉक्टर को कैबिन में घुसकर पीटा, महाराष्ट्र के नांदेड की घटना का वीडियो आया सामने

Medical officer assaulted in Nanded (Credit-@middaygujarati)

Nanded News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नांदेड़ (Nanded) शहर के कौठा क्षेत्र स्थित सरकारी हॉस्पिटल (Hospital) में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां मेडिकल ऑफिसर डॉ. बालाप्रसाद कुंतुरकर को उनके ही ऑफिस में कुछ लोगों ने पीट दिया. यह घटना तब हुई जब हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला कर्मी ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ (Molestation) का आरोप लगाया.जानकारी के मुताबिक़ घटना कुछ दिन पहले की है. मेडिकल ऑफिसर अपने कैबिन में बैठे थे, तभी महिला कर्मचारी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उनके ऑफिस में पहुंची. महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और आरोप लगाते ही माहौल बिगड़ गया.

उसी दौरान महिला के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया.इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @middaygujarati नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

डॉक्टर के साथ मारपीट

घटना का वीडियो वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने खड़े कुछ पुरुष और महिला आरोप लगा रहे हैं. आरोप लगते ही एक व्यक्ति डॉक्टर को थप्पड़ मार देता है. हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक पुलिस स्टेशन में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

महिला आयोग ने शुरू की जांच

वीडियो सामने आने के बाद महिला शिकायत निवारण समिति (Women’s Grievance Redressal Committee) ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. समिति घटना की पूरी जानकारी जुटा रही है और आरोपों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है. हॉस्पिटल प्रशासन ने भी आंतरिक स्तर पर जानकारी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.