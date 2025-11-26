Martyrdom Day of Shri Guru Tegh Bahadur Ji: श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पर लोग बोले- पीएम मोदी ने बढ़ाया सिख समाज का मान

कुरुक्षेत्र, 25 नवंबर : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर गीता उपदेश स्थली पर बड़ा समागम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की. इस अवसर पर पीएम मोदी ने विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया. उन्‍होंने गीता अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन भी किया.

इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए और पीएम मोदी की सराहना की. लोगों ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पर पीएम मोदी के आगमन से सिख समाज गौरवान्वित है. अलकेश मोदगिल ने कहा कि गीता अनुभव केंद्र और पांचजन्य शंख स्मारक के उद्घाटन से निश्चित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्‍थानीय स्‍तर पर रोजगार में बढ़ोतरी होगी. इसमें महाभारत के बारे में समझाया गया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान ने महाभारत में पांचजन्य शंख बजाया था. इससे संबंधित साहित्य अब लोगों को देखने को भी मिलेगा. यहां पर हर साल सैकड़ों की संख्‍या में सैलानी आते हैं. 25 देशों के स्‍टाल कार्यक्रम के दौरान लगाए गए हैं.

वहीं, रोशन बेदी का कहना है कि आज के महा समागम से हिंदू-सिख एकता को बल मिलेगा. गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर समागम से सिख समाज गौरवान्वित है. उन्‍होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी. आज उनके 350वें शहीदी दिवस मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में उपस्थित रहे. गुरुओं का संदेश सर्वधर्म समाज में समरसता और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है. पीएम मोदी का संदेश बड़ा ही सकारात्‍मक रहा है. आज के समारोह में शिरकत करने और सिख समाज के सम्‍मान के लिए पीएम मोदी का बहुत धन्‍यवाद व्‍यक्‍त करता हूं.