Haryana Shocker: मां को उसके प्रेमी के साथ उतारा मौत के घाट, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, हरियाणा के सिरसा की घटना से मची खलबली

Haryana News: हरियाणा (Haryana) के सिरसा (Sirsa) जिले के सिकंदरपुर थेडी में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है.जहां एक युवक ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या (Murder) कर दी और इसके बाद दोनों के शव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया. जब पुलिस ने गाड़ी के शव देखें तो वे भी सन्न रह गए. इसके बाद युवक ने जुर्म भी कबूल कर लिया.युवक की 50 वर्षीय मां और पड़ोसी के शव गाड़ी में थे.पुलिस के मुताबिक़ युवक अपनी मां के शख्स के साथ संबंधों को लेकर काफी समय से नाराज था. परिजनों का कहना है कि उसने कई बार मां को यह रिश्ता खत्म करने के लिए समझाया, लेकिन बात नहीं बनी.
इसके बाद युवक ने गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे पहले लेखचंद को अंगूरी के दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला और फिर अपनी मां की भी उसी तरीके से हत्या कर दी.
पत्नी की मदद से दिया वारदात को अंजाम
डीएसपी राजेश कुमार के मुताबिक, युवक ने पूछताछ में स्वीकार किया कि इस दोहरे हत्याकांड में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया. वारदात के बाद दोनों शवों को पिकअप में रखा गया और आरोपी सीधे थाने पहुंच गया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई
पुलिस (Police) ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिरसा सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं आरोपी की पत्नी की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.