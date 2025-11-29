उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 30 नवंबर को आएंगे कुरुक्षेत्र, एनआईटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों से होंगे रूबरू

नई दिल्ली, 29 नवंबर : भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 30 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे. इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. उपराष्ट्रपति की उपस्थिति छात्रों और शिक्षाविदों के लिए एक सम्मान और प्रेरणा का अवसर होगी. उपराष्ट्रपति का यह दौरा केवल एनआईटी कुरुक्षेत्र तक ही सीमित नहीं है. वे अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.

एनआईटी कुरुक्षेत्र ने भी इस बारे में आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा था, "एनआईटी कुरुक्षेत्र का 20वां कन्वोकेशन 30 नवंबर को होने वाला है. हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे." दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन छात्रों को उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. यह अवसर संस्थान के विद्यार्थियों के लिए यादगार होगा, क्योंकि उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी से करियर बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा.

कुरुक्षेत्र का यह दौरा उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति गहरी रुचि और समर्थन को दर्शाता है. उनके दौरे से न केवल छात्रों, बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति के महत्व को बढ़ावा मिलेगा. उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर अधिकारी और आयोजन समिति ने पूरी तैयारी कर ली है. समारोह के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा. विद्यार्थियों और आम जनता के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा कि वे उपराष्ट्रपति से सीधे मिलें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें.