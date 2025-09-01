Mumbai Maratha Protesters: मराठा आंदोलनकारियों ने यात्रियों से की मारपीट, बस में तोड़फोड़ भी की, मुंबई के जुहू का VIDEO आया सामने

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) में मराठा आंदोलन (Maratha Protest) चल रहा है और हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मुंबई में मौजूद है. इस दौरान आंदोलनकारियों के कई ऐसे वीडियो सामने आएं है. अब जुहू (Juhu) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद मुंबईकरों की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है मराठा आंदोलनकारियों ने बेस्ट (Best) की एक बस (Bus) में यात्री के साथ मारपीट की और बस के कांच तोड़ दिए. इस घटना के कारण बस में बैठे दुसरे यात्री भी घबरा गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की ये घटना रविवार शाम की जुहू बस स्टैंड की है.
बस में मारपीट
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना रूट नंबर 201 की है. बस स्टेशन (Bus Station) पर मौजूद थी.लेकिन स्टाफ मौजूद नहीं था. इस दौरान मराठा आंदोलनकारियों और यात्रियों में किसी बात को लेकर बहस हुई और इसके बाद ये विवाद मारपीट में बदल गया. इस दौरान कुछ लोगों ने बस के शीशे भी तोड़ दिए.
पुलिस मौके पर पहुंची
इस घटना के बाद मार्शल और कर्मचारी भी मौके पर पहुंची और इन्हें समझाने की कोशिश की . इसके बाद पुलिस (Police) को जानकारी दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक यात्री और आंदोलनकारी दोनों जा चुके थे. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और लोगों की पहचान की जा रही है.