Jawed Habib: हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर संभल में केस दर्ज, इन्वेस्ट का ऑफर देकर लोगों को ठगने का आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के संभल में फेमस हेयर स्टाइलिस्ट और सेलिब्रिटी जावेद हबीब (Jawed Habib) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी FLC (Follicle Global Company) में लोगों को पैसा लगाने के लिए लुभावना ऑफर दिया और बड़ी रकम हड़प ली. संभल के राय सत्ती थाना पुलिस के अनुसार, सितंबर 2023 में संभल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस दीव और दो अन्य लोग शामिल हुए.
इस कार्यक्रम में करीब 100-150 लोग मौजूद थे. जावेद हबीब ने FLC कंपनी का प्रचार करते हुए लोगों को निवेश करने का ऑफर दिया. कई लोगों का कहना है कि उन्हें और उनके परिचितों को कंपनी ज्वाइन करने के लिए लुभावने सपने दिखाए गए, ताकि वे ऑनलाइन पैसा लगाएं.
क्या है पूरा विवाद?
कुछ निवेशकों ने जैसे मोहम्मद हिलाल, अमान, रिहान, माजिद हुसैन और मोहम्मद नईम ने अपनी रकम कंपनी में लगाई. सैफुल नामक शख्स ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताया और लोगों को पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया. हालांकि सैफुल ने बाद में दावा किया कि उसने कभी खुद को डायरेक्टर नहीं कहा, बल्कि सिर्फ निवेशक के तौर पर जुड़ा था. फिर भी एक वीडियो में सैफुल को करनाल, हरियाणा में आयोजित जावेद हबीब के कार्यक्रम में भाषण देते देखा गया.
लोगों का आरोप: पैसा वापस नहीं मिला
आरोप है कि मार्च 2024 के बाद से किसी निवेशक को कंपनी की ओर से रिटर्न या मूलधन वापस नहीं किया गया. कई लोग दावा कर रहे हैं कि जावेद हबीब और उनके सहयोगियों ने लोगों को ठगा है. राय सत्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.