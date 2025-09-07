What is Water-Based Lube: वाटर बेस्ड ल्यूब क्या है? सिलिकॉन और ऑयल बेस्ड ल्यूब में क्या अंतर है

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Wikimedia Commons)

What is Water-Based Lube: ल्यूब बेहतरीन और स्मूथ सेक्स की कुंजी है, और थोड़ा सा ल्यूब ही आपके लव लाइफ को सामान्य से लेकर संवेदनशीलता तक ले जाने के लिए काफी है. लेकिन इतने सारे अलग-अलग प्रकार के ल्यूब के साथ, यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा ल्यूब आपकी ज़रूरतों के लिए उपयुक्त है. सबसे अच्छे सेक्स ल्यूब (Sex Lube) आमतौर पर लिंग या सेक्स टॉय (Sex Toy) के साथ पेनेट्रेटिव सेक्स (Penetrative Sex) के दौरान घर्षण को कम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे असुविधा और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है. लेकिन इन दिनों ल्यूब ब्रांड टेम्प्रेचर प्ले, एक्स्ट्रा सेंसेशन, सीबीडी-इन्फ्यूजन और यहां तक कि एक्स्ट्रा ऑर्गेज्म-पावर का भी वादा करते हैं. तो, सिलिकॉन और तेल-आधारित ल्यूब में क्या अंतर है? और वाटर-बेस्ड ल्यूब को क्या खास बनाता है? यह भी पढ़ें: Sex Tips: वजाइनल इंटरकोर्स के लिए टिप्स

वाटर-बेस्ड लुब्रिकेंट बाज़ार में सबसे लोकप्रिय सेक्स लुब्रिकेंट है, और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं. इसे अक्सर बेहतरीन एमोलिएंट कहा जाता है क्योंकि यह इतना बहुमुखी है. वाटर-बेस्ड लुब्रिकेंट आमतौर पर अकेले, योनि या एनल के लिए सुरक्षित होता है, साथ ही यह ज़्यादातर सेक्स टॉयज़ और कंडोम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, वाटर-बेस्ड लुब्रिकेंट में आमतौर पर कम केमिकल और ज़्यादा प्राकृतिक तत्व होते हैं, यही वजह है कि यह हर तरह की त्वचा और यौन प्रवृत्तियों के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है. यह भी पढ़ें: Ways to Have Wild Sex: वाइल्ड सेक्स करने के 5 तरीके

ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट (Oil Based Lubricant)

अगर आप आज रात लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा तेल पसंद आ सकता है, लेकिन सावधानी बरतें. ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट लंबे समय तक चलते हैं और सेक्स टॉयज़ के साथ इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित होते हैं, हालांकि, ये लेटेक्स को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए लेटेक्स कंडोम या डेंटल डैम जैसे उत्पादों के साथ इनका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है.

सिलिकॉन-बेस्ड लुब्रिकेंट (Silicone-based Lubricant)

ये वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट की तुलना में ज़्यादा गाढ़े और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, लेकिन सिलिकॉन-बेस्ड लुब्रिकेंट ज़्यादातर सेक्स टॉयज़ के साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. क्रिस्टोफ़र्स कहते हैं, "सिलिकॉन-बेस्ड लुब्रिकेंट दूसरे लुब्रिकेंट की तुलना में ज़्यादा समय तक चलते हैं, इसलिए इन्हें दोबारा लगाने की ज़रूरत कम होती है, और ये पानी में भी काम करते हैं.