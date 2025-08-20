Sex Tips: वजाइनल इंटरकोर्स के लिए टिप्स

सेक्स प्रतीकात्मक (Photo: PEXELS)

वजाइनल सेक्स, या जिसे कई लोग "सेक्स करना" कहते हैं, के बारे में लोगों के मन में सवाल उठना बहुत आम है इसलिए यह बताना ज़रूरी है कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं. हमने योनि सेक्स के लिए अपने दस बेहतरीन सुझाव एक साथ रखे हैं ताकि लोगों को एक सुरक्षित और ज़्यादा आनंददायक अनुभव मिल सके. वजाइनल सेक्स (योनि संभोग) एक ऐसा यौन क्रिया है, जिसमें लिंग को योनि में प्रवेश कराया जाता है. यह आमतौर पर वह यौन क्रिया है जिसे बहुत से लोग "सेक्स करना" कहते हैं.

1. क्या आपका साथी इसके लिए तैयार हैं?

भले ही हमें पता हो कि हम कुछ खास तरह का सेक्स करना चाहते हैं, फिर भी हम कुछ चीज़ों के साथ सहज हो सकते हैं और कुछ के साथ नहीं. उदाहरण के लिए, हम कंडोम के साथ वजाइनल सेक्स करने में सहज हो सकते हैं, लेकिन उसके बिना नहीं, या योनि सेक्स के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन एनल या ओरल सेक्स के लिए नहीं (या इसके विपरीत). पहले से यह सोचने से कि हम किस चीज़ के लिए तैयार हैं, सेक्स से पहले या उसके दौरान अपने साथी को अपनी सीमाओं के बारे में बताना आसान हो सकता है.

2. सहमति लें

सबसे पहले किसी भी तरह की यौन गतिविधि के लिए हमेशा सहमति (दूसरे व्यक्ति की अनुमति/सहमति) लें. भले ही आप सचमुच किसी खास तरह का यौन संबंध बनाना चाहते हों, फिर भी किसी पर दबाव डालना कभी भी ठीक नहीं है. यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि दूसरा व्यक्ति आपसे ऐसा करने के लिए कह रहा हो! किसी को भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उससे यौन संबंध बनाने या किसी खास तरह का यौन संबंध बनाने की उम्मीद की जा रही है या किसी भी तरह से उस पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है. अगर वे आपसे सहमति के बारे में सक्रिय रूप से बात नहीं कर रहे हैं, तो यह उन व्यवहारों का संकेत हो सकता है जो ठीक नहीं हैं.

4. इसे कहां करें

कोशिश करें कि एक शांत और परिचित जगह खोजें जो निजी हो और जहां कोई आपको बाधित न करे.

5. गर्भावस्था की रोकथाम

सेक्स से पहले अनचाहे गर्भ के जोखिम को कम करने के बारे में अपने साथी के साथ सोचना और बात करना उपयोगी और आश्वस्त करने वाला हो सकता है (जब तक कि आप गर्भवती होने की कोशिश नहीं कर रही हों!) कंडोम का उपयोग एक ऐसा तरीका है जो गर्भावस्था और यौन संचारित रोगों के जोखिम को कम कर सकता है. हालांकि, कंडोम अपने आप में गर्भावस्था से बहुत प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इसलिए आप कंडोम के साथ-साथ किसी अन्य तरीके का भी उपयोग कर सकती हैं.