Mumbai Shocker: मलाड में किशोरी का दावा, ट्रांसजेंडर गिरोह ने कराया जबरन सेक्स चेंज और किया ब्लैकमेल; मामला दर्ज

मुंबई, 14 नवंबर: मुंबई (Mumbai) के मलाड (Malad) क्षेत्र में रहने वाले 19 वर्षीय बीकॉम छात्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक स्थानीय ट्रांसजेंडर समूह ने उस पर ज़बरन लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई, उससे पैसों की उगाही की और ब्लैकमेल करने के लिए उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की. छात्र द्वारा दर्ज शिकायत में बताया गया है कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी दोस्ती कावेरी (कार्तिक) वेदमणि निकम नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे नेहा खान उर्फ नेहा इप्ते से मिलवाया. शिकायत में नेहा को मालवणी इलाके में सक्रिय एक ट्रांसजेंडर समूह की मुखिया बताया गया है. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त को उसे नेहा के घर बुलाया गया, जहां नेहा, कावेरी और कुछ अन्य लोगों ने उस पर लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने का दबाव बनाया. विरोध करने पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर एक कुत्ते के साथ अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया गया. यह भी पढ़ें: UP: श्रावस्ती में पांच लोगों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप, बंद कमरे में मिले परिवार के सभी सदस्य; जांच में जुटी पुलिस

इस घटना को रिकॉर्ड कर उससे पैसों की मांग की गई. छात्र का कहना है कि नेहा और कावेरी ने उसके साथ मारपीट की और 51,000 रुपये की मांग की, जिसके बाद उसकी मां ने सुरक्षा के डर से 10,000 रुपये गूगल पे से भेज दिए.

शिकायत में आगे कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में नेहा ने और पैसों की मांग की, सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया, उसे पीटा और अपने सहयोगियों के सामने साड़ी पहनकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया. छात्र का आरोप है कि 28 अक्टूबर को नेहा, उसका पति सोहेल खान और अन्य लोग उसे सूरत के रिपल मॉल के पास स्थित एक अस्पताल ले गए और उसकी सहमति के बिना लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने से पहले उससे मेडिकल दस्तावेज़ों पर ज़बरन हस्ताक्षर कराए.

मुंबई लौटने के बाद भी कथित उत्पीड़न जारी रहा. छात्र ने बताया कि उसके ऑपरेशन वाले हिस्से पर गर्म पानी डाला गया और घर के काम करवाए गए. आरोप है कि नेहा ने सर्जरी के "खर्च" के नाम पर 4.5 लाख रुपये की मांग की. अंततः 4 नवंबर को छात्र किसी तरह वहां से फरार हुआ, लेकिन अगली रात उसे दोबारा अगवा कर लिया गया. हालांकि, एक स्थानीय व्यक्ति के हस्तक्षेप से मलाड रेलवे स्टेशन के पास उसे छुड़ा लिया गया.

इसके बाद पीड़ित ने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहाँ एक ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कर मामला जांच के लिए मालवणी पुलिस को सौंप दिया गया.