UP: श्रावस्ती में पांच लोगों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप, बंद कमरे में मिले परिवार के सभी सदस्य; जांच में जुटी पुलिस

Alwar student death in Russia

Family Death Case UP: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक ऐसे मामले ने सभी को स्तब्ध कर दिया है, जिसने पूरे गांव का माहौल शोक और डर में बदल दिया है. इकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर मनिहार तारा गांव में एक ही घर से पति, पत्नी और उनके तीन बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. पहला पैराग्राफ यहीं समाप्त होता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह काफी देर तक घर का मुख्य दरवाजा नहीं खुला, जिससे परिजनों और पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ.

जब खिड़की से झांककर देखा गया तो भीतर सभी पांचों सदस्य बिस्तरों पर पड़े हुए मिले. किसी भी तरह की गतिविधि न दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

ये भी पढें: Viral Video: बेंगलुरु में फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोते हुए देखा गया एक व्यक्ति, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

गांव में फैल गई दहशत

मौके पर पहुंची इकौना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घर को घेराबंदी कर लिया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुला लिया. शुरुआती जांच में कमरे के अंदर न तो किसी संघर्ष के निशान मिले और न ही किसी बाहरी हमले के संकेत, जिसके कारण मौत का रहस्य और गहरा हो गया है.

कुछ दिन पहले मुंबई से लौटे थे

ग्रामीणों ने बताया कि रोज़ अली अपने परिवार के साथ लंबे समय से मुंबई में रहता था और कुछ ही दिन पहले किसी निजी काम से गांव लौटा था. परिवार की अचानक हुई मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया है. रिश्तेदार और गांव वाले किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं. कई तरह की आशंकाएं जरूर लोगों में घूम रही हैं, लेकिन असली वजह पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजर

इकौना पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत की सही वजह का पता नहीं चला है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. मामले को कई पहलुओं से जांचा जा रहा है और पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है.