अब एक क्लिक में अपडेट होगा आधार! UIDAI लॉन्च कर रहा है 'e-Aadhaar' ऐप

Representational Image | PTI

UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) एक नया मोबाइल ऐप "e-Aadhaar" लाने की तैयारी कर रहा है, जो आधार से जुड़ी जरूरी जानकारियां जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सुविधा सिर्फ एक क्लिक में देगा. यह ऐप फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन इसके आने के बाद आधार अपडेट की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो जाएगी. e-Aadhaar ऐप न केवल आधार अपडेट की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, बल्कि यह डिजिटल इंडिया मिशन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आम नागरिकों को आधार सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. UIDAI के सूत्रों के अनुसार, ऐप के माध्यम से लोग अपने अधिकांश विवरण घर बैठे अपडेट कर सकेंगे. यानी न लंबी लाइनें, न कागजी फॉर्म, और न ही बार-बार के दौरे. केवल बॉयोमेट्रिक अपडेट (जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) के लिए ही नवंबर 2025 के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होगा.

AI और फेस ID से होगी सुरक्षा और सुविधा

इस ऐप की सबसे खास बात है इसमें शामिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस ID तकनीक. इसके ज़रिए आपकी पहचान को सुरक्षित और तुरंत सत्यापित किया जा सकेगा. इससे ना सिर्फ पहचान धोखाधड़ी की संभावना घटेगी, बल्कि सारा प्रोसेस बेहद आसान और भरोसेमंद भी बन जाएगा.

सरकारी डाटाबेस से जुड़ेगा ऐप

e-Aadhaar ऐप अन्य सरकारी डाटाबेस जैसे PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा रिकॉर्ड से जुड़ा होगा. इससे आपके द्वारा सबमिट किए गए डिटेल्स को तुरंत वैरिफाई किया जा सकेगा. इतना ही नहीं, आपके बिजली बिल जैसे यूटिलिटी दस्तावेज भी एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं.

गांव और दूरदराज के लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ

भारत में 130 करोड़ से अधिक आधारधारक हैं. इनमें से कई ऐसे भी हैं जो ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जहां आधार सेंटर तक पहुंचना मुश्किल होता है. ऐसे लोगों के लिए e-Aadhaar ऐप एक डिजिटल क्रांति साबित हो सकता है.

पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा

हाल ही में सरकार ने ‘Aadhaar Good Governance Portal’ भी लॉन्च किया है, जो आधार से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी और तेज बनाने का काम करता है. e-Aadhaar ऐप इसी दिशा में अगला बड़ा कदम है, जिससे आधार से जुड़ी सेवाएं अब एक क्लिक दूर होंगी.