प्रधानमंत्री मोदी का भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना अब हर नागरिक का सामूहिक संकल्प: प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली, 17 सितंबर : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का सपना आज हर नागरिक का सामूहिक संकल्प बन गया है. प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में आपकी अथक मेहनत और समर्पण ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है. जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "आपने हर नागरिक के दिल में देशभक्ति का दीप जलाया है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प जगाया है. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें, जिससे आप आने वाले वर्षों में भी इसी समर्पण और ऊर्जा के साथ भारत माता की सेवा करते रहें."

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आपके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलना उनके लिए वास्तव में एक कभी न भूलने वाल अनुभव था. उन्होंने एक्स पर लिखा, "हर विषय में उनकी गहरी रुचि, खुले विचारों और लीक से हटकर नजरिए ने मुझे नई ऊर्जा दी और अपनी जिम्मेदारियों को और भी ज्यादा समर्पण और उत्साह के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया."

सिंधिया ने आगे कहा, "उस एक अनुभव ने मुझे जीवन भर पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा करने की क्षमता प्रदान की और इसके लिए मैं हमेशा उनके प्रति तहे दिल से आभारी रहूंगा." उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर व्यक्ति के विकास और अंत्योदय के सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों का महत्वपूर्ण निर्णय न केवल नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाएगा, बल्कि स्थानीय उत्पादन और उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए उद्योग और व्यापार जगत को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगा.