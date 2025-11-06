Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाडकी बहन योजना’ के लिए जल्द करें ई-केवाईसी, नहीं तो रूक सकती क़िस्त; जानें जरूरी दस्तावेज़

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार ने “लाडकी बहन योजना” में किसी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद प्रदेश में ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दिया है.सरकार के अनुसार, अब तक लगभग सवा दो करोड़ लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाओं का ई-केवाईसी हो चुका है, जबकि कुछ लाख महिलाओं का ई-केवाईसी अभी बाकी है. उम्मीद जताई जा रही है कि बचे हुए लाभार्थी जल्द ही अपना ई-केवाईसी पूरा कर लेंगी.



ई-केवाईसी के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड आवश्यक है. इसके बाद, लाभार्थी के बच्चे का या पति/अभिभावक का आधार कार्ड भी चाहिए. तभी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होगी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना के लिए जल्द कराएं e-KYC, अंतिम डेट नजदीक, नहीं तो रुक सकती है क़िस्त

“लाडकी बहन योजना” की ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइड https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर जाना होगा

लाभार्थी को अपना आधार नंबर डालना होगा.

इसके बाद पति या अभिभावक का आधार नंबर दर्ज करना होगा.

दोनों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) मिलेगा.

OTP दर्ज करने और आवश्यक जानकारी अपडेट करने के बाद ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी.

सफल ई-केवाईसी होने पर स्क्रीन पर “E-KYC सफल” लिखा हुआ दिखाई देगा. ई-केवाईसी क्या होता है ई-केवाईसी (E-KYC) का मतलब है “इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर”. यह एक डिजिटल प्रक्रिया है जिससे सरकार या बैंक यह पुष्टि करते हैं कि कोई व्यक्ति कौन है, बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जमा किए. सरल शब्दों में: KYC यानी “Know Your Customer” – यानी ग्राहक की पहचान करना।

ई-केवाईसी इसका ऑनलाइन वर्ज़न है. लाभ: