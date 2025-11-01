Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन’ योजना की 16 वीं क़िस्त कब होगी जारी? जानें लेटेस्ट अपडेट

Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana 16th Installment Update: महाराष्ट्र में जहां एक ओर ‘लाडकी बहीन’ योजना की e‑KYC प्रक्रिया जारी है, वहीं लाभार्थी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सरकार अक्टूबर महीने की 16वीं किस्त के पैसे कब जारी करेगी. सरकार की तरफ से फिलहाल कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह यानी सोमवार के बाद से भुगतान शुरू हो सकता है.

हालांकि, e‑KYC न होने के कारण कुछ लाभार्थियों को 16वीं किस्त के पैसे मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. हालांकि सरकार ने तय किया है कि अंतिम तारीख 18 नवंबर होगी, यानी जो महिलाएँ अभी तक अपना e‑KYC नहीं करवा पाईं हैं, उनके भी अक्टूबर महीने की किस्त का भुगतान हो जाएगा. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित जिलों के अलावा, क्या मुंबई सहित अन्य क्षेत्रों में भी लाडकी योजना की ई-केवाईसी की डेट बढ़ेगी? जानें ताज़ा अपडेट

e‑KYC क्यों जरूरी है?

सरकार महिलाओं की पहचान और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए e‑KYC प्रक्रिया करवा रही है. क्योंकि इस योजना में सरकार को बड़ी संख्या में गबदी की शिकायत मिली हैं.

21 से 65 साल की महिलाओं को मिल रहा है लाभ

इस योजना के तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को लाभा मिल रहा हैं. अब तक 16 किस्तों में लाभार्थी महिलाओं को कुल 22,500 रुपये मिल चुके हैं. अक्टूबर महीने की किस्त जारी होने के बाद यह राशि 23,500 रुपये तक पहुंची जाएगी.