Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित जिलों के अलावा, क्या मुंबई सहित अन्य क्षेत्रों में भी लाडकी योजना की ई-केवाईसी की डेट बढ़ेगी? जानें ताज़ा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार की "मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना" के तहत लाभार्थी महिलाओं के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है. महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे द्वारा जारी एक शासनादेश में सभी पात्र महिलाओं को अनिवार्य रूप से e-KYC करवाने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाड़की बहना योजना के लिए ई-केवाईसी ऐसे करें; ये है आसान तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त

e-KYC की अंतिम तिथि और बढ़ाई गई डेडलाइन

योजना के तहत e-KYC की अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की गई थी. हालांकि, हालिया बाढ़ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में e-KYC की अंतिम तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब चर्चा है कि मुंबई सहित अन्य जिलों में भी ई-केवाईसी की तारीख बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बीच के दिनों में आधिकारिक वेबसाइट तकनीकी खामियों के कारण काम नहीं कर रही थी. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

अब तक कितनी महिलाओं ने कराया e-KYC?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग सवा दो करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकृत हैं. इनमें से आधी से अधिक महिलाओं ने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि बाकी महिलाएं अभी भी प्रक्रिया में लगी हैं.

e-KYC में आ रही तकनीकी समस्याएं

पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट बार-बार डाउन हो रही है, जिससे कई बार e-KYC प्रक्रिया फेल हो जाती है. 19 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक वेबसाइट या तो बंद रही या बार-बार क्रैश होती रही. इन्हीं समस्याओं के कारण तारीख बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

सरकार क्यों करवा रही है e-KYC?

सरकार ने जांच में पाया है कि कई अपात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही थीं।

इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए e-KYC को अनिवार्य किया है.

अब तक कितनी किस्तें मिली हैं?

अब तक योजना के तहत 15 किश्तों में कुल ₹22,500 की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है. 16वीं किश्त के पैसे अगले महीने के पहले सप्ताह में आने की संभावना है. लाडकी महिलाएं e-KYC के साथ ही अगली क़िस्त आने का इंतजार कर रही हैं.