Ladki Bahin Yojana e-KYC: ‘लाडकी बहन योजना’ के लिए ई-केवाईसी कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप जानें आसान तरीका, नहीं तो रूक सकती क़िस्त

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडकी बहन योजना’ में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सभी लाभार्थियों से ई-केवाईसी कराने का आदेश दिया है, ताकि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही मिल सके. सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू है. जो महिलाएं अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पाई हैं, उनके पास अभी भी समय है.यदि वे समय पर ई-केवाईसी नहीं करातीं, तो उनकी क़िस्त का पैसा रोक सकता है.

ई-केवाईसी की अंतिम के लिए जरूरी डाक्यूमेंट

ई-केवाईसी के लिए जरूरी डाक्यूमेंट लाभार्थी महिला और पति या बेटे का का आधार कार्ड और रजिस्टर मोबाईल होना जरूरी हैं.

ई-केवाईसी की अंतिम तिथि



सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की है. अब भी जिन महिलाओं ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे खुद से या निकटस्थ केंद्र/सामाजिक संस्था/एनसीओ कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी करवा सकती हैं.

ई-केवाईसी करने का तरीका

सबसे पहले लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी वेबसाइट पर जाएँ.

लाभार्थी अपने आधार नंबर दर्ज करें.

मोबाइल पर OTP प्राप्त कर दर्ज करें.

अगले चरण में आधार या बच्चे का आधार नंबर मांगा जाएगा.

आवश्यक जानकारी दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें.

आपका ई-केवाईसी पूरी तरह से सफल हो जाएगा.



एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। बाकी लाभार्थी अब भी अपना ई-केवाईसी करवा रही हैं.

ई-केवाईसी न कराने के नतीजे



जो महिलाएं सरकार द्वारा निर्धारित तारीख तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराएंगी, उनके नवंबर माह की क़िस्त का भुगतान रुक सकता है. हालांकि अक्टूबर माह की क़िस्त बिना ई-केवाईसी करने वाली लाभार्थियों को जरूर मिएल्गा, लेकिन ई-केवाईसी न कराने पर नवंबर की क़िस्त रुक सकती है.