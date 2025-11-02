Ladki Bahin Yojana e-KYC: ‘लाडकी बहन योजना’ के लिए ई-केवाईसी कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप जानें आसान तरीका, नहीं तो रूक सकती क़िस्त

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडकी बहन योजना’ में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सभी लाभार्थियों से ई-केवाईसी कराने का आदेश दिया है, ताकि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही मिल सके. सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू है. जो महिलाएं अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पाई हैं, उनके पास अभी भी समय है.यदि वे समय पर ई-केवाईसी नहीं करातीं, तो उनकी क़िस्त का पैसा रोक सकता है.
ई-केवाईसी की अंतिम के लिए जरूरी डाक्यूमेंट
ई-केवाईसी के लिए जरूरी डाक्यूमेंट लाभार्थी महिला और पति या बेटे का का आधार कार्ड और रजिस्टर मोबाईल होना जरूरी हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Rule Change: ‘माझी लाडकी बहिण योजना’ के नियम में बड़ा बदलाव! महाराष्ट्र सरकार ने E-KYC पर लगाई अस्थायी रोक, इस दिन जारी होगी अक्टूबर की किस्त
ई-केवाईसी की अंतिम तिथि
सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की है. अब भी जिन महिलाओं ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे खुद से या निकटस्थ केंद्र/सामाजिक संस्था/एनसीओ कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी करवा सकती हैं.
ई-केवाईसी करने का तरीका
-
सबसे पहले लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी वेबसाइट पर जाएँ.
-
लाभार्थी अपने आधार नंबर दर्ज करें.
-
मोबाइल पर OTP प्राप्त कर दर्ज करें.
-
अगले चरण में आधार या बच्चे का आधार नंबर मांगा जाएगा.
-
आवश्यक जानकारी दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें.
-
आपका ई-केवाईसी पूरी तरह से सफल हो जाएगा.
एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। बाकी लाभार्थी अब भी अपना ई-केवाईसी करवा रही हैं.
ई-केवाईसी न कराने के नतीजे
जो महिलाएं सरकार द्वारा निर्धारित तारीख तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराएंगी, उनके नवंबर माह की क़िस्त का भुगतान रुक सकता है. हालांकि अक्टूबर माह की क़िस्त बिना ई-केवाईसी करने वाली लाभार्थियों को जरूर मिएल्गा, लेकिन ई-केवाईसी न कराने पर नवंबर की क़िस्त रुक सकती है.