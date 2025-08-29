हैवानियत की हद पार! बहन के प्रेम संबंध से नाराज भाई ने दो बार किया रेप, सिगरेट से भी जलाया

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

अहमदाबाद: गुजरात से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां भावनगर में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन के साथ दो बार बलात्कार किया. आरोपी अपनी बहन के प्रेम संबंध से नाराज़ था और इसी बात को लेकर उसने अपनी बहन को सिगरेट से जला भी दिया.

पुलिस ने बताया कि 29 साल का आरोपी शादीशुदा है और ड्राइवर का काम करता है. उसकी 22 साल की बहन का अपने ही गांव के एक लड़के के साथ पिछले तीन साल से प्रेम संबंध था. भाई को यह रिश्ता बिलकुल पसंद नहीं था. वह इसी रिश्ते का इस्तेमाल अपनी बहन को डराने-धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए करने लगा.

मौका देखकर की हैवानियत

पहली घटना 13 जुलाई की है. उस दिन आरोपी की पत्नी अपने मायके गई हुई थी. घर पर भाई-बहन अकेले थे. तभी उसने चाकू की नोक पर अपनी बहन को डराया और उसके साथ रेप किया.

दूसरी बार यह हैवानियत 22 अगस्त को हुई. इस दिन भी उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी. आरोपी ने फिर से बहन के साथ बलात्कार किया और इस दौरान उसने जलती हुई सिगरेट से उसकी दाहिनी जांघ को जला दिया, जिससे वहां जलने के निशान बन गए.

पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर की शिकायत

इस दूसरी घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई. उसने राज्य की महिला हेल्पलाइन पर फोन किया और अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया. इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मामले में दखल दिया और भावनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच कराई गई. पुलिस ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी के पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं. मामले की आगे की जांच चल रही है.