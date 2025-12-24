VIDEO: जानलेवा सफर! बाइक पर 5 लोग हुए सवार, नियमों की उड़ाई धज्जियां, हापुड़ पुलिस ने फिर ऐसा सिखाया सबक

Hapur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ (Hapur) में एक बाइक पर चार लोग सवार हुए और एक लड़के को बाइक के साइड में लटकाकर बाइक सवार बाइक चला रहा है. इस दौरान लोग इन्हें देख रहे थे. इन लोगों ने कलाबाजी दिखाने के चक्कर में अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया की ये लोग अब कभी भी सड़क पर हेरोगिरी नहीं दिखाएंगे.
इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
बाइक पर जानलेवा स्टंट
एक बाइक और 5 सवारी, हापुड़ में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियाँ!
- उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बाइक पर सवार 5 लोग. सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने काटा 31000 हज़ार का चालान...#UttarPradesh #Hapur #TrafficRules #RoadSafety #UPPolice #ViralVideos #Nedricknews… pic.twitter.com/FzdSL9DyyY
— Nedrick News (@nedricknews) December 24, 2025
चलती बाइक पर खतरनाक करतब
वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक ही मोटरसाइकिल (Motorcycle) पर चार युवक बैठे हैं, जबकि पांचवां युवक तीन साथियों के सहारे साइड में लटका (Hanging on Side) हुआ है. तेज रफ्तार में किया गया यह स्टंट राहगीरों के लिए भी खतरा बन गया. मौके पर मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर साझा कर दिया.
पुलिस ने दिया 31 हजार रूपए का चालान
यातायात नियमों की खुली अवहेलना पर हापुड़ पुलिस (Hapur Police) ने सख्त कार्रवाई करते हुए बाइक मालिक पर 31,000 रूपए (Challan) का जुर्माना लगाया है. इस चालान के बाद अब ये लोग शायद ही कभी सड़क पर स्टंट करते हुए दिखाई देंगे.